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Apple открыла российским разработчикам доступ к рекламе приложений в App Store

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Apple добавила Россию в список стран для рекламодателей iOS-приложений в App Store. Компания обновила условия использования своей платформы Apple Search Ads.

Apple открыла российским разработчикам доступ к рекламе приложений в App Store

Платформа для рекламы Apple Search Ads позволяет разработчикам продвигать свои приложения в поиске App Store. Такие объявления помечаются значком «Ad» и размещены на голубом фоне.

Изображение: Apple

В настоящее время реклама в магазине приложений доступна в 60 странах.

В Apple заявляют, что около 70% пользователей App Store используют внутренний поиск по магазину, чтобы найти нужное приложение, а 65% скачиваний происходит сразу после поиска.

На сайте Apple Search Ads говорится, что платформа не отслеживает пользователей по их поисковым запросам и не делится с рекламодателями данными по отдельным пользователям. Кроме того, сервис не разрешает настраивать таргетинг на лиц младше 18 лет и не продает данные третьим лицам.

Фото: Unsplash

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