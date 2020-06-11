Группа АДВ и «Билайн» инвестируют до 90 млн рублей в стартапы на уровне идеи
Рекламная группа АДВ и оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщили о приеме заявок в стартап-студию ADV LaunchPad. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.
Цель LaunchPad — запуск стартап-проектов, разрабатывающих решения в сфере AdTech/MarTech, e-commerce, D2C-продвижения, ритейла, TV, медиа и контента, AI и их применения в рекламных коммуникациях.
В рамках соглашения оператор выделит студии 30 млн рублей – эти деньги будут направлены на разработку и поддержку технологических решений и продуктов, созданных внутри LaunchPad. АДВ вложит до 60 млн рублей.
Заявки принимаются до 15 июля по ссылке.
Первый набор был запущен в декабре 2019 года: в него вошли более 400 заявок, из них были отобраны 17 команд, на решение о финансировании было вынесено 7 проектов.
Дальнейшую поддержку по выводу продукта на рынок и привлечению следующего раунда инвестиций получили 5 участников:
- HITR – приложение для запуска нативной видеорекламы у наноблогеров. Его особенностью является наличие готовых сценариев рекламных роликов – пользователю нужно выбрать понравившийся сценарий и переснять отдельные сцены в собственной манере;
- Pocketmall – конструктор AR-витрин для сетевого ритейла с возможностью покупки товара непосредственно через витрину;
- VIDI — платформа, предоставляющая брендам готовые рекламные ролики быстрее и дешевле классического видеопроизводства за счет собственной базы независимых контентмейкеров;
- Babily — сервис «умной» доставки детского питания по подписке, автоматически подбирающий рацион ребенка, необходимое количество продуктов и частоту доставки.
- Donatella – маркетплейс для брендов и гейм-стримеров, специализирующийся на проведении рекламных кампаний у микростримеров (среднее количество одновременных зрителей порядка 1 000 человек).
Объем инвестиций оценивается в размере 6 млн рублей на каждый проект.
Фото: Unsplash
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