Российские блогеры попросили не ограничивать рекламу в Instagram*

Ассоциация блогеров и агентств попросила не ограничивать размещение рекламы на заблокированных площадках. Ранее депутат Антон Горелкин не раз призывал к такой мере.
5 июня депутат Горелкин рассказал о подготовке законопроекта, запрещающего рекламные интеграции в заблокированных соцсетях. По словам парламентария, ограничение затронет и физических, и юридических лиц.
В Ассоциации блогеров и агентств решили обратиться к Горелкину с просьбой не запрещать размещать рекламу в Facebook* и Instagram*. Авторы письма указали, что эти площадки в стране запрещены, поэтому Meta* не получает средств от рекламной деятельности.
«Если блогер размещает рекламу на этих площадках, он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно», — поясняют авторы обращения.
В письме также указывается, что в РФ пока нет альтернативы Instagram* с аудиторией свыше 1 млн пользователей. Потенциальный запрет противоречит принципам здоровой конкуренции, считают в ассоциации.
Если в РФ начнут ужесточать правила работы с зарубежными соцсетями, рынок инфлюенс-маркетинга утратит адекватные рыночные отношения, считают в ассоциации. Там добавили, что российские площадки должны работать и расти в здоровых конкурентных условиях.
В 2023 году российские рекламодатели истратили на продвижение в соцсети Instagram* 900 млн рублей. Более чем на треть увеличились доходы крупных блогеров на площадке.
В I квартале 2024 года доходы пяти крупнейших блогеров в Instagram* выросли в два раза.
* принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
Фото на обложке: Roman Samborskyi /
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