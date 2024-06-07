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Российские блогеры попросили не ограничивать рекламу в Instagram*

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Ассоциация блогеров и агентств попросила не ограничивать размещение рекламы на заблокированных площадках. Ранее депутат Антон Горелкин не раз призывал к такой мере.

Российские блогеры попросили не ограничивать рекламу в Instagram*

5 июня депутат Горелкин рассказал о подготовке законопроекта, запрещающего рекламные интеграции в заблокированных соцсетях. По словам парламентария, ограничение затронет и физических, и юридических лиц.

В Ассоциации блогеров и агентств решили обратиться к Горелкину с просьбой не запрещать размещать рекламу в Facebook* и Instagram*. Авторы письма указали, что эти площадки в стране запрещены, поэтому Meta* не получает средств от рекламной деятельности.

 «Если блогер размещает рекламу на этих площадках, он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно», — поясняют авторы обращения.

В письме также указывается, что в РФ пока нет альтернативы Instagram* с аудиторией свыше 1 млн пользователей. Потенциальный запрет противоречит принципам здоровой конкуренции, считают в ассоциации.

Если в РФ начнут ужесточать правила работы с зарубежными соцсетями, рынок инфлюенс-маркетинга утратит адекватные рыночные отношения, считают в ассоциации. Там добавили, что российские площадки должны работать и расти в здоровых конкурентных условиях.

В 2023 году российские рекламодатели истратили на продвижение в соцсети Instagram* 900 млн рублей. Более чем на треть увеличились доходы крупных блогеров на площадке.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В I квартале 2024 года доходы пяти крупнейших блогеров в Instagram* выросли в два раза.

* принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock

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