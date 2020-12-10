Конференция в сфере агротехнологий AgroTech Conference пройдет онлайн

Евгения Хрисанфова
11 декабря в рамках Agro Code состоится онлайн-конференция AgroTech Conference. Предприниматели расскажут об успешных кейсах применения технологий в сельском хозяйстве и обсудят будущее индустрии. Мероприятие бесплатное, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
Конференция в сфере агротехнологий AgroTech Conference пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
Гостей ждут выступления в формате TED. Среди спикеров — владельцы бизнеса, специалисты в сфере новых технологий:
- Георгий Афанасьев, основатель экспериментальной фермы «Лесные сады», создатель центра по выдаче электронных подписей, автор программ развития Москвы, Московской области и Республики Татарстан — таких как «Город в парке», «Цифровая энергетика» и «Энергоэффективное общество». Эксперт расскажет, как люди используют принципы организации живых организмов для развития дронов и роботов, а также для создания искусственных союзов растений, животных, микроорганизмов и грибов.
- Станислав Скакун, биохакер, основатель компании Biodata, которая разрабатывает приложение для сбора и анализа данных о здоровье. Спикер объяснит, как люди будут определять полезность продуктов в будущем, и попытается ответить на вопрос, сможет ли человечество победить голод.
- Ольга и Сергей Долговы, основатели кластера Melnica Space в Тульской области, который включает в себя общественное пространство, жилой лофт, коворкинги и организацию акселерационных программ. Партнеры проекта технологических поселений Regen Villages, преподаватели НИУ ВШЭ и ТюмГУ, организаторы всероссийского конкурса «Территория Будущего 2030». Ольга и Сергей обсудят, как новые агротехнологии влияют на развитие людей и территорий, и расскажут о дронах, блокчейне, деревнях будущего и цифровых пчелах.
- Анна Желтова, биоинженер и биоинформатик, основатель сервиса эмбриотрансфера крупного рогатого скота Nova Korova, поговорит о технологии переноса эмбрионов и пользе генетики для эффективного скотоводства.
- Еленой Батуровой, директором центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк»
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- Ольгой Усковой, заведующей кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСиС, основательницей и президентом группы компаний Cognitive Technologies, которая разрабатывает системы для автономного вождения транспорта, управления закупками, автоматизации документооборота и бизнес-процессов.
- Андреем Зюзиным, управляющим партнером фонда Fuel for Growth, генеральным директором «ЭФКО Инновации». Среди направлений компании «ЭФКО» — производство растительного мяса, в которое она вложила 4 млрд рублей.
- Юсефом Хесуани, ученым, управляющим партнером компании 3D Bioprinting Solutions, отправившей на МКС 3D-принтер для печати живых тканей;
- Кириллом Зябревым, исполнительным директором компании IntTerra.
Смотреть конференцию можно будет на сайте. Мероприятие начнется в 15:00. Регистрируйтесь заранее, чтобы не пропустить трансляцию.
Фото на обложке: kung_tom / Shutterstock
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