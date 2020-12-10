Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнерский материал

Конференция в сфере агротехнологий AgroTech Conference пройдет онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

11 декабря в рамках Agro Code состоится онлайн-конференция AgroTech Conference. Предприниматели расскажут об успешных кейсах применения технологий в сельском хозяйстве и обсудят будущее индустрии. Мероприятие бесплатное, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Конференция в сфере агротехнологий AgroTech Conference пройдет онлайн

Гостей ждут выступления в формате TED. Среди спикеров — владельцы бизнеса, специалисты в сфере новых технологий:

  • Георгий Афанасьев, основатель экспериментальной фермы «Лесные сады», создатель центра по выдаче электронных подписей, автор программ развития Москвы, Московской области и Республики Татарстан — таких как «Город в парке», «Цифровая энергетика» и «Энергоэффективное общество». Эксперт расскажет, как люди используют принципы организации живых организмов для развития дронов и роботов, а также для создания искусственных союзов растений, животных, микроорганизмов и грибов. 
  • Станислав Скакун, биохакер, основатель компании Biodata, которая разрабатывает приложение для сбора и анализа данных о здоровье. Спикер объяснит, как люди будут определять полезность продуктов в будущем, и попытается ответить на вопрос, сможет ли человечество победить голод.
  • Ольга и Сергей Долговы, основатели кластера Melnica Space в Тульской области, который включает в себя общественное пространство, жилой лофт, коворкинги и организацию акселерационных программ. Партнеры проекта технологических поселений Regen Villages, преподаватели НИУ ВШЭ и ТюмГУ, организаторы всероссийского конкурса «Территория Будущего 2030». Ольга и Сергей обсудят, как новые агротехнологии влияют на развитие людей и территорий, и расскажут о дронах, блокчейне, деревнях будущего и цифровых пчелах. 
  • Анна Желтова, биоинженер и биоинформатик, основатель сервиса эмбриотрансфера крупного рогатого скота Nova Korova, поговорит о технологии переноса эмбрионов и пользе генетики для эффективного скотоводства. 
Главной частью конференции станут интервью с лидерами рынка. Максим Спиридонов, генеральный директор «Нетологии-групп», поговорит с професионалами в области технологий и бизнеса:
  • Еленой Батуровой, директором центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк»
    .
  • Ольгой Усковой, заведующей кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСиС, основательницей и президентом группы компаний Cognitive Technologies, которая разрабатывает системы для автономного вождения транспорта, управления закупками, автоматизации документооборота и бизнес-процессов.
  • Андреем Зюзиным, управляющим партнером фонда Fuel for Growth, генеральным директором «ЭФКО Инновации». Среди направлений компании «ЭФКО» — производство растительного мяса, в которое она вложила 4 млрд рублей.
  • Юсефом Хесуани, ученым, управляющим партнером компании 3D Bioprinting Solutions, отправившей на МКС 3D-принтер для печати живых тканей;
  • Кириллом Зябревым, исполнительным директором компании IntTerra.

Смотреть конференцию можно будет на сайте. Мероприятие начнется в 15:00. Регистрируйтесь заранее, чтобы не пропустить трансляцию.

Фото на обложке: kung_tom / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 декабря 2020

УРАЛСИБ Tech 2021

11 декабря 2020

Agro Data Science Cup

12 декабря 2020

Glorax Infotech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма