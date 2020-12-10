Конференция в сфере агротехнологий AgroTech Conference пройдет онлайн

11 декабря в рамках Agro Code состоится онлайн-конференция AgroTech Conference. Предприниматели расскажут об успешных кейсах применения технологий в сельском хозяйстве и обсудят будущее индустрии. Мероприятие бесплатное, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте .

Гостей ждут выступления в формате TED. Среди спикеров — владельцы бизнеса, специалисты в сфере новых технологий:



Георгий Афанасьев , основатель экспериментальной фермы «Лесные сады», создатель центра по выдаче электронных подписей, автор программ развития Москвы, Московской области и Республики Татарстан — таких как «Город в парке», «Цифровая энергетика» и «Энергоэффективное общество». Эксперт расскажет, как люди используют принципы организации живых организмов для развития дронов и роботов, а также для создания искусственных союзов растений, животных, микроорганизмов и грибов.

, основатель экспериментальной фермы «Лесные сады», создатель центра по выдаче электронных подписей, автор программ развития Москвы, Московской области и Республики Татарстан — таких как «Город в парке», «Цифровая энергетика» и «Энергоэффективное общество». Эксперт расскажет, как люди используют принципы организации живых организмов для развития дронов и роботов, а также для создания искусственных союзов растений, животных, микроорганизмов и грибов. Станислав Скакун , биохакер, основатель компании Biodata, которая разрабатывает приложение для сбора и анализа данных о здоровье. Спикер объяснит, как люди будут определять полезность продуктов в будущем, и попытается ответить на вопрос, сможет ли человечество победить голод.

, биохакер, основатель компании Biodata, которая разрабатывает приложение для сбора и анализа данных о здоровье. Спикер объяснит, как люди будут определять полезность продуктов в будущем, и попытается ответить на вопрос, сможет ли человечество победить голод. Ольга и Сергей Долговы , основатели кластера Melnica Space в Тульской области, который включает в себя общественное пространство, жилой лофт, коворкинги и организацию акселерационных программ. Партнеры проекта технологических поселений Regen Villages, преподаватели НИУ ВШЭ и ТюмГУ, организаторы всероссийского конкурса «Территория Будущего 2030». Ольга и Сергей обсудят, как новые агротехнологии влияют на развитие людей и территорий, и расскажут о дронах, блокчейне, деревнях будущего и цифровых пчелах.

, основатели кластера Melnica Space в Тульской области, который включает в себя общественное пространство, жилой лофт, коворкинги и организацию акселерационных программ. Партнеры проекта технологических поселений Regen Villages, преподаватели НИУ ВШЭ и ТюмГУ, организаторы всероссийского конкурса «Территория Будущего 2030». Ольга и Сергей обсудят, как новые агротехнологии влияют на развитие людей и территорий, и расскажут о дронах, блокчейне, деревнях будущего и цифровых пчелах. Анна Желтова, биоинженер и биоинформатик, основатель сервиса эмбриотрансфера крупного рогатого скота Nova Korova, поговорит о технологии переноса эмбрионов и пользе генетики для эффективного скотоводства.

Еленой Батуровой, директором центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк» .

директором центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк» Ольгой Усковой , заведующей кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСиС, основательницей и президентом группы компаний Cognitive Technologies, которая разрабатывает системы для автономного вождения транспорта, управления закупками, автоматизации документооборота и бизнес-процессов.

, заведующей кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСиС, основательницей и президентом группы компаний Cognitive Technologies, которая разрабатывает системы для автономного вождения транспорта, управления закупками, автоматизации документооборота и бизнес-процессов. Андреем Зюзиным , управляющим партнером фонда Fuel for Growth, генеральным директором «ЭФКО Инновации». Среди направлений компании «ЭФКО» — производство растительного мяса, в которое она вложила 4 млрд рублей.

, управляющим партнером фонда Fuel for Growth, генеральным директором «ЭФКО Инновации». Среди направлений компании «ЭФКО» — производство растительного мяса, в которое она вложила 4 млрд рублей. Юсефом Хесуани , ученым, управляющим партнером компании 3D Bioprinting Solutions, отправившей на МКС 3D-принтер для печати живых тканей;

, ученым, управляющим партнером компании 3D Bioprinting Solutions, отправившей на МКС 3D-принтер для печати живых тканей; Кириллом Зябревым, исполнительным директором компании IntTerra.

Главной частью конференции станут интервью с лидерами рынка., генеральный директор «Нетологии-групп», поговорит с професионалами в области технологий и бизнеса:

Смотреть конференцию можно будет на сайте. Мероприятие начнется в 15:00. Регистрируйтесь заранее, чтобы не пропустить трансляцию.

Фото на обложке: kung_tom / Shutterstock