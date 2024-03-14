Четверть российских компаний планируют внедрить ИИ для защиты от утечек данных

Внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) для повышения безопасности и защиты от утечек данных в 2024 году планируют 26% российских компаний, показало исследование Yandex Cloud и ДРТ об актуальных средствах безопасности для бизнеса.

При этом 50% предприятий уже используют ИИ для этих целей, 9% не планируют использовать, еще 15% затруднились ответить.

Компании стали чаще использовать для защиты инфраструктуры модели машинного обучения, а для безопасной разработки — облачные технологии, говорится в исследовании.

Так, в 2023 году более половины российских компаний в среднем на 20% нарастили бюджеты на развитие систем информационной защиты. Больше всего бизнес инвестировал в обновление программного обеспечения и покупку лицензий новых ИБ-сервисов — об этом сообщили 75% респондентов.

ИИ-алгоритмы чаще всего используют для решения двух задач: обнаружения аномалий в большом объеме данных и управления инцидентами. Автоматизация ИБ-процессов с помощью ИИ наиболее распространена в финансовом секторе — ее применяют 71% компаний. На втором месте ритейл с долей 14%.

В исследовании приняли участие более 300 представителей российских компаний, в том числе из банковской сферы, ритейла и промышленности.

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