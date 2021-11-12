Россияне назвали профессии, которые исчезнут в эпоху искусственного интеллекта

Россияне высказались по поводу того, какие профессии будут исчезать в стране по мере развития искусственного интеллекта. Количество жителей России, которые так считают, достигло 50%, согласно исследованию «Работа.ру».

Опрос «Работа.ру» охватил более 5 тысяч респондентов из всех регионов России.

45% уверены, что уже сейчас искусственный интеллект заменяет труд некоторых специалистов. Каждый третий полагает, что это произойдет в ближайшем будущем и лишь четверть респондентов считают, что человека нельзя заменить машиной.

Среди отраслей экономики, в которых внедрение ИИ заменит человеческий труд, участники опроса назвали следующие:

IT-сегмент – 59%;

банки, финансы и инвестиции – 34%;

производство и промышленность – 33%;

бухгалтерия – 27%;

маркетинг, рекламы и PR – 25%;

транспорт и логистика – 23%;

образование – 13%;

ритейл – 10%.

Среди важнейших навыком для работы с искусственным интеллектом россияне назвали умение быстро обучаться – так считают 65% опрошенных, знание основ компьютерных технологий – 58%, умение быстро адаптироваться к меняющимся реалиям – 43%.

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