Россияне назвали профессии, которые исчезнут в эпоху искусственного интеллекта

Россияне высказались по поводу того, какие профессии будут исчезать в стране по мере развития искусственного интеллекта. Количество жителей России, которые так считают, достигло 50%, согласно исследованию «Работа.ру».
Опрос «Работа.ру» охватил более 5 тысяч респондентов из всех регионов России.
45% уверены, что уже сейчас искусственный интеллект заменяет труд некоторых специалистов. Каждый третий полагает, что это произойдет в ближайшем будущем и лишь четверть респондентов считают, что человека нельзя заменить машиной.
Среди отраслей экономики, в которых внедрение ИИ заменит человеческий труд, участники опроса назвали следующие:
- IT-сегмент – 59%;
- банки, финансы и инвестиции – 34%;
- производство и промышленность – 33%;
- бухгалтерия – 27%;
- маркетинг, рекламы и PR – 25%;
- транспорт и логистика – 23%;
- образование – 13%;
- ритейл – 10%.
Среди важнейших навыком для работы с искусственным интеллектом россияне назвали умение быстро обучаться – так считают 65% опрошенных, знание основ компьютерных технологий – 58%, умение быстро адаптироваться к меняющимся реалиям – 43%.
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Фото на обложке: metamorworks /
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