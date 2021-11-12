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Россияне назвали профессии, которые исчезнут в эпоху искусственного интеллекта

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне высказались по поводу того, какие профессии будут исчезать в стране по мере развития искусственного интеллекта. Количество жителей России, которые так считают, достигло 50%, согласно исследованию «Работа.ру».

Россияне назвали профессии, которые исчезнут в эпоху искусственного интеллекта

Опрос «Работа.ру» охватил более 5 тысяч респондентов из всех регионов России.

45% уверены, что уже сейчас искусственный интеллект заменяет труд некоторых специалистов. Каждый третий полагает, что это произойдет в ближайшем будущем и лишь четверть респондентов считают, что человека нельзя заменить машиной.

Среди отраслей экономики, в которых внедрение ИИ заменит человеческий труд, участники опроса назвали следующие:

  • IT-сегмент – 59%;
  • банки, финансы и инвестиции – 34%;
  • производство и промышленность – 33%;
  • бухгалтерия – 27%;
  • маркетинг, рекламы и PR – 25%;
  • транспорт и логистика – 23%;
  • образование – 13%;
  • ритейл – 10%.

Среди важнейших навыком для работы с искусственным интеллектом россияне назвали умение быстро обучаться – так считают 65% опрошенных, знание основ компьютерных технологий – 58%, умение быстро адаптироваться к меняющимся реалиям – 43%.

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Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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