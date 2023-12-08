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Основатель WeLoveNoCode Никита Шевченко разрабатывает носимого AI-помощника

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Основатель WeLoveNoCode Никита Шевченко представил носимого AI-помощника Jet. Пока его интегрировали в умные очки Meta* Ray Ban, но планируется разработать и собственное устройство.

Основатель WeLoveNoCode Никита Шевченко разрабатывает носимого AI-помощника

Jet делает все, что умеют и другие носимые устройства с искусственным интеллектом. Однако в десять раз полезнее, потому что записывает не только аудио, но и видео, сохраняя при этом конфиденциальность, заявил Шевченко. 

Кроме того, ассистент дает индивидуальные рекомендации по улучшению качества жизни владельца, например, на основе фото еды расскажет о том, на сколько это здоровая пища.

С его помощью можно найти все, что человек делал на телефоне или компьютере. Jet также «напомнит», где пользователь оставил ключи, запечетлеть важные моменты, например, первые шаги детей.

Все «общение» с Jet строится в мобильном приложении. Сейчас в команду ищут людей, которые бы работали над чем-то похожим. 

Meta* выпустила умные очки под брендом Ray-Ban. С их помощью можно фотографировать, снимать видео и делиться контентом. Продажи устройств стартовали в середине октября 2023 года, цена — $300.

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  • Биржа для фрилансеров-программистов Toptal раннее приобрела сервис разработки сайтов и приложений без кода WeLoveNoCode (WLNC) Никиты Шевченко. Среди дальнейших планов основателя — погружение в VR/AR, робототехнику и другие смежные отрасли. Он также открыт для обсуждения проектов в этих областях.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов

Фото на обложке: Unsplash

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