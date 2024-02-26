Лишь 12% российских специалистов оценивают свой уровень владения ИИ как высокий — исследование

Только 12% специалистов в России оценили свой уровень владения искусственным интеллектом как высокий, показал опрос Ingate Group. Из них 77% поручали ИИ задачи, связанные с аналитикой, классификацией данных, генерацию текста, изображений, отслеживание трендов.

Опрос проводился в декабре 2023-го и январе 2024-го годов, в нем участвовали более 900 человек. 12% респондентов заявили, что понимают принципы работы ИИ и знают, для каких задач его применять. Также они могут самостоятельно обучать нейросети и анализировать результат.

Как выяснили авторы исследования, 58% специалистов с высоким уровнем проходили платные программы обучения работы с ИИ. При этом 44% всех опрошенных проходили бесплатные курсы в открытом доступе.

20% респондентов заявили, что прошли обучение, организованное работодателем. Чаще всего освоить навыки работы с ИИ своим сотрудникам предлагает средний бизнес, выяснили авторы исследования. 41% опрошенных сотрудников из среднего бизнеса сообщили, что проходили такие курсы. Это вдвое выше, чем среди представителей других сегментов бизнеса.

Более половины опрошенных заявили, что главной проблемой для внедрения технологий ИИ в работу компаний является дефицит профильных специалистов.

По итогам 2023 года британский словарь Collins назвал «искусственный интеллект» словом года. Также российский портал «Грамота.Ру» объявил словом года существительное «нейросеть».

Фото на обложке: Jinning Li / Shutterstock