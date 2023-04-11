NFT-стартап Optic основателей из России запустил сервис по распознаванию созданных ИИ изображений

NFT-стартап Optic, основанный Романом Дорониным, Владиславом Виноградовым и Андреем Дороничевым, запустил сервис по распознаванию изображений Ai or Not. Он определяет, создан контент человеком или искусственным интеллектом.
О запуске сервиса сооснователь Optic Роман Дороничев рассказал на своей странице в социальной сети.
Сервис Ai or Not определяет, было ли изображение создано с помощью технологий искусственного интеллекта, или же его автор – человек. Сервис поддерживает изображения в форматах jpeg, png, webp, gif, tiff, bmp максимальным размером 10 Мб.
В результатах проверки сервис указывает, например, что он на определенное количество процентов уверен, что изображение создано нейросетью.
Разработчики также предложили поучаствовать в бета-тестировании расширения Ai or Not для браузера Google Chrome.
В июне 2022 года был запущен сервис Optic, позволяющий определить подлинность NFT и контролировать авторские права на него в Web 3.0. Уже в июле Optic привлек первые инвестиции в размере $11 млн.
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