Стартап Optic основателей из России привлек первые $11 млн в раунде под руководством Kleiner Perkins

Американский NFT-стартап Optic основателей из России привлек первые $11 млн под руководством венчурного фонда Kleiner Perkins спустя месяц после официального запуска. Средства направят на создание инфраструктуры и привлечение кадров.
О сделке пишет Coindesk. Также о ней на своей странице в социальной сети написал один из основателей Optic Роман Доронин.
Optic привлек первые средства в размере $11 млн по итогам посевного раунда инвестиций. Его возглавил Kleiner Perkins – газеты The New York Times и The Wall Street Journal назвали его одним из самых авторитетных и известных фондов в Кремниевой долине. В раунде также участвовали Lattice Capital, OpenSea, Circle, Polygon, CoinDCX, Neon DAO и Flamingo DAO.
Доронин рассказал изданию, что привлеченные средства стартап направит на разработку инфраструктуры и привлечение новых кадров.
Решение Optic поможет контролировать авторские права в Web 3.0, распознавать NFT-контент. Решение работает на технологиях искусственного интеллекта. Optic в процентах отражает, насколько токен соответствует существующим коллекциям NFT. Отмечается, что технологий Optic уже пользуется OpenSea.
Optic запустили основатель Eora.ai Роман Доронин, СТО EORA DATA LAB Владислав Виноградов и экс-директор Google по продуктам Андрей Дороничев 20 июня.
Фото на обложке: Sashkin /
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