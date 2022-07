Стартап Optic основателей из России привлек первые $11 млн в раунде под руководством Kleiner Perkins

О сделке пишет Coindesk. Также о ней на своей странице в социальной сети написал один из основателей Optic Роман Доронин.

Optic привлек первые средства в размере $11 млн по итогам посевного раунда инвестиций. Его возглавил Kleiner Perkins – газеты The New York Times и The Wall Street Journal назвали его одним из самых авторитетных и известных фондов в Кремниевой долине. В раунде также участвовали Lattice Capital, OpenSea, Circle, Polygon, CoinDCX, Neon DAO и Flamingo DAO.

Доронин рассказал изданию, что привлеченные средства стартап направит на разработку инфраструктуры и привлечение новых кадров.

Решение Optic поможет контролировать авторские права в Web 3.0, распознавать NFT-контент. Решение работает на технологиях искусственного интеллекта. Optic в процентах отражает, насколько токен соответствует существующим коллекциям NFT. Отмечается, что технологий Optic уже пользуется OpenSea.

Optic запустили основатель Eora.ai Роман Доронин, СТО EORA DATA LAB Владислав Виноградов и экс-директор Google по продуктам Андрей Дороничев 20 июня.

Фото на обложке: Sashkin / Shutterstock