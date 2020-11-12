В Госдуме предложили закрепить права на интеллектуальную собственность ИИ за его разработчиками

Проект поправок к четвертой части ГК РФ предлагает закрепить право на результат интеллектуальной деятельности, созданной искусственным интеллектом (ИИ), за разработчиком ИИ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Норма о праве на результаты деятельности ИИ до сих пор не установлена и может привести к возникновению множества споров, следует из пояснительной записки к проекту.

Между тем, искусственный интеллект уже способен создавать аудио- и видеопроизведения, рисунки и тексты, делать прогнозы, сообщили изданию опрошенные участники рынка.

Буквальное толкование ГК говорит о том, что право на результат деятельности ИИ должно возникать у собственника вещи, то есть компьютера, что видится «не совсем справедливым», отметил автор инициативы, депутат от «Единой России» Алексей Кобилев. Он считает, что произведение ИИ создано благодаря технологии в программе.

В IDC ранее оценили, что российские компании вложили в искусственный интеллект $172,5 млн в 2019 году (почти половина расходов пришлась на серверное оборудование). Крупные инвестиции в сегмент планирует и государство.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию развития ИИ до 2030 года, а в конце августа 2020-го были утверждены концепция регулирования ИИ и робототехники и федеральный проект в этой сфере, который оценили в 36,3 млрд рублей до 2024 года.

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