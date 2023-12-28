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Cервис по распознаванию изображений AI or Not отделили от NFT-стартапа Optic в независимую компанию

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис по распознаванию изображений AI or Not становится независимой компанией. Ее возглавит бывший директор American Express Ventures Анатолий Квитницкий. Об этом сообщил сооснователь приложения Роман Доронин.

Cервис по распознаванию изображений AI or Not отделили от NFT-стартапа Optic в независимую компанию

В апреле 2023 года NFT-стартап Optic, основанный Романом Дорониным, Владиславом Виноградовым и Андреем Дороничевым, запустил AI or Not. Он определяет было ли изображение создано с помощью технологий искусственного интеллекта, или же его автор – человек. Сервис поддерживает формат jpeg, png, webp, gif, tiff, bmp.

По словам Доронина, Optic продолжит работать в сфере Image/Information Retrieval технологий, но теперь в biotech. Команда сервиса недавно запустила первый продукт: поисковый инструмент для химиков — bioptic.io. Он поможет искать похожие молекулы по свойству активности к белку, а не по структурам, как это было раньше. Сейчас также идет разработка лекарственных молекул.

Optic запустили в июне 2022 года. Сервис позволяет определить подлинность NFT и контролировать авторские права на него в Web 3.0. Уже в июле Optic привлек первые инвестиции в размере $11 млн.

Фото на обложке: Artie Medvedev / Shutterstock

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