Cервис по распознаванию изображений AI or Not отделили от NFT-стартапа Optic в независимую компанию

Сервис по распознаванию изображений AI or Not становится независимой компанией. Ее возглавит бывший директор American Express Ventures Анатолий Квитницкий. Об этом сообщил сооснователь приложения Роман Доронин.

В апреле 2023 года NFT-стартап Optic, основанный Романом Дорониным, Владиславом Виноградовым и Андреем Дороничевым, запустил AI or Not. Он определяет было ли изображение создано с помощью технологий искусственного интеллекта, или же его автор – человек. Сервис поддерживает формат jpeg, png, webp, gif, tiff, bmp.

По словам Доронина, Optic продолжит работать в сфере Image/Information Retrieval технологий, но теперь в biotech. Команда сервиса недавно запустила первый продукт: поисковый инструмент для химиков — bioptic.io. Он поможет искать похожие молекулы по свойству активности к белку, а не по структурам, как это было раньше. Сейчас также идет разработка лекарственных молекул.

Optic запустили в июне 2022 года. Сервис позволяет определить подлинность NFT и контролировать авторские права на него в Web 3.0. Уже в июле Optic привлек первые инвестиции в размере $11 млн.

Фото на обложке: Artie Medvedev / Shutterstock