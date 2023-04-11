В ЕС предположили, что воздушное пространство России будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) считает, что воздушное пространство России будет закрыто для полетов в Европу до 2029 года. Об этом сообщается в докладе Евроконтроля с обновленным прогнозом на 2023–2029гг.
«В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)», — следует из доклада.
Евроконтроль отметил, что число перелетов через Северную Европу со стороны Азии сократилось, так как пришлось «перенаправлять маршруты через Юго-Восточные страны».
После начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. После этого Россия приняла зеркальные меры и запретила полеты над территорией страны авиакомпаниям из 36 стран мира.
В марте этого года правительство России выделило около 300 млрд рублей для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. После начала спецоперации на Украине западные страны перестали поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти и обязали своих лизингодателей вернуть из РФ уже сданные в аренду лайнеры.
Фото на обложке: Unsplash
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