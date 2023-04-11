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В ЕС предположили, что воздушное пространство России будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) считает, что воздушное пространство России будет закрыто для полетов в Европу до 2029 года. Об этом сообщается в докладе Евроконтроля с обновленным прогнозом на 2023–2029гг.

В ЕС предположили, что воздушное пространство России будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года

«В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)», — следует из доклада.

Евроконтроль отметил, что число перелетов через Северную Европу со стороны Азии сократилось, так как пришлось «перенаправлять маршруты через Юго-Восточные страны».

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. После этого Россия приняла зеркальные меры и запретила полеты над территорией страны авиакомпаниям из 36 стран мира.

В марте этого года правительство России выделило около 300 млрд рублей для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. После начала спецоперации на Украине западные страны перестали поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти и обязали своих лизингодателей вернуть из РФ уже сданные в аренду лайнеры.

Фото на обложке: Unsplash

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