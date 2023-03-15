Правительство выделило 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей

Правительство России выделило около 300 млрд рублей для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев, его слова приводит «Интерфакс».

Часть из этих средств, по данным Савельева, уже использовал «Аэрофлот», чтобы выкупить 10 дальнемагистральных самолетов.

Сам авиаперевозчик сообщал в 2022 году о выкупе у иностранных лизингодателей 18 самолетов — это восемь дальнемагистральных Airbus A330 и десять Boeing 777. Все они использовались на основании разрешенного западными санкциями финансового лизинга. Другие самолеты в парке «Аэрофлота» используются по договорам операционного лизинга.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны перестали поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти и обязали своих лизингодателей вернуть из РФ уже сданные в аренду лайнеры.

Российские власти решили, что авиакомпании не должны возвращать самолеты, и вместо этого их перевели в отечественный реестр и продолжили эксплуатировать.

Остаточная стоимость более 500 самолетов иностранных лизингодателей, которые остались в РФ, оценивалась в $20 млрд, говорил Савельев в марте 2022 года.

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