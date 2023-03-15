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Правительство выделило 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Правительство России выделило около 300 млрд рублей для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев, его слова приводит «Интерфакс».

Правительство выделило 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей

Часть из этих средств, по данным Савельева, уже использовал «Аэрофлот», чтобы выкупить 10 дальнемагистральных самолетов.

Сам авиаперевозчик сообщал в 2022 году о выкупе у иностранных лизингодателей 18 самолетов — это восемь дальнемагистральных Airbus A330 и десять Boeing 777. Все они использовались на основании разрешенного западными санкциями финансового лизинга. Другие самолеты в парке «Аэрофлота» используются по договорам операционного лизинга.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны перестали поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти и обязали своих лизингодателей вернуть из РФ уже сданные в аренду лайнеры.

Российские власти решили, что авиакомпании не должны возвращать самолеты, и вместо этого их перевели в отечественный реестр и продолжили эксплуатировать.

Остаточная стоимость более 500 самолетов иностранных лизингодателей, которые остались в РФ, оценивалась в $20 млрд, говорил Савельев в марте 2022 года.

Фото на обложке: Unsplash

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