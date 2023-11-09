Суд назначил Airbnb второй штраф за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья Москвы оштрафовал сервис Airbnb за повторный отказ локализовать данные россиян в РФ, как этого требует законодательство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи №422, где было вынесено решение.

Сервис признали виновным в повторном невыполнении обязанности по обеспечению записи, систематизации, накоплении и хранении данных российских граждан на территории страны.

Это не первый штраф компании по данному правонарушению. Ранее в июне суд обязал Airbnb выплатить 2 млн рублей.

Сервис прекратил работу в России и Беларуси в марте 2022 года в связи с началом российско-украинского конфликта. В РФ компания предоставляла услуги с 2012 года.

В октябре суд повторно оштрафовал сервис для видеоконференций Zoom за отказ локализовать данные россиян. Сумма штрафа составила 15 млн рублей. Также два штрафа за аналогичное нарушения получил израильский сервис MyHeritage.

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