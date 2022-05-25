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В России намерены ввести новый сбор с авиапассажиров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минтранс совместно с «Ростехом» и ЗАО «Транспортной клиринговой палатой» (ТКП) обсуждают введение в России нового сбора с продажи авиабилетов для формирования резервного фонда. Деньги пойдут на выполнение обязательства перед пассажирами в случае форс-мажоров.

В России намерены ввести новый сбор с авиапассажиров

Размер сбора еще не утвержден, но, по словам источников в авиаотрасли, он может составить от 70 до 260 рублей с одного перелета, пишут «Известия».

При этом часть средств может быть перечислена не на счет образованного фонда, а направлена оператору системы за оказание услуги. По данным издания, оператором может стать «Авиагарант».

Предполагается, что в случае банкротства какой-либо авиакомпании фонд будет направлять средства на пересадку ее клиентов на другие рейсы. Кроме того, обсуждается возможность оплаты возврата денег за несостоявшийся перелет.

Создание фонда не повлияет на подорожание авиабилетов, так как этот платеж будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством России.

Фото на обложке: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock

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