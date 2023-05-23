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Названы российские аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

За январь-март 2023 года аналитики компании «АльфаСтрахование» зафиксировали более 4 тыс. рейсов, задержанных авиаперевозчиками хотя бы на час. Лидерами по задержке отправлений больше чем на 60 минут стали «Шереметьево», «Пулково» и «Сочи», говорится в исследовании страховщика.

Названы российские аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы

Также в пятерку вошли новосибирский аэропорт «Толмачево» и московский «Домодедово». Число задержанных в них рейсов составило от 12 до 6% от общего количества всех задержанных более чем на час рейсов.

Антирекорд по длительности задержек рейсов (более чем на 20 часов) в первом квартале поставили аэропорты «Норильск Алыкель» (27% задержек), «Сочи» (18%) и «Домодедово» (16%).

Согласно статистике «АльфаСтрахования», в 2022 году из всех заявленных случаев по полисам добровольного страхования авиапассажиров около 80% составляли задержки рейсов.

Фото на обложке: Unsplash

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