Названы российские аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы

За январь-март 2023 года аналитики компании «АльфаСтрахование» зафиксировали более 4 тыс. рейсов, задержанных авиаперевозчиками хотя бы на час. Лидерами по задержке отправлений больше чем на 60 минут стали «Шереметьево», «Пулково» и «Сочи», говорится в исследовании страховщика.
Также в пятерку вошли новосибирский аэропорт «Толмачево» и московский «Домодедово». Число задержанных в них рейсов составило от 12 до 6% от общего количества всех задержанных более чем на час рейсов.
Антирекорд по длительности задержек рейсов (более чем на 20 часов) в первом квартале поставили аэропорты «Норильск Алыкель» (27% задержек), «Сочи» (18%) и «Домодедово» (16%).
Согласно статистике «АльфаСтрахования», в 2022 году из всех заявленных случаев по полисам добровольного страхования авиапассажиров около 80% составляли задержки рейсов.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Georgian Airways объявили ответный бойкот президенту Грузии
- 2 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
- 3 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
- 4 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
- 5 Десять авиакомпаний, которые предлагают лучшие места в бизнес-классе
ВОЗМОЖНОСТИ
23 мая 2023
24 мая 2023
25 мая 2023