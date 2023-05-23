За январь-март 2023 года аналитики компании «АльфаСтрахование» зафиксировали более 4 тыс. рейсов, задержанных авиаперевозчиками хотя бы на час. Лидерами по задержке отправлений больше чем на 60 минут стали «Шереметьево», «Пулково» и «Сочи», говорится в исследовании страховщика.

Названы российские аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы