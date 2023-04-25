Softline объявила о создании единой образовательной экосистемы «Академия Softline»

ГК Softline создаст крупнейшую образовательную экосистему на рынке b2b «Академия Softline». Она объединит опыт и технологии «Академии Айти» и Учебного центра Softline, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

В начале 2022 года группа купила «Академию АйТи» и объявила об интеграции с существующим образовательным бизнесом.

Экосистема объединила преимущества двух брендов. Штат насчитывает свыше 200 сотрудников. Экосистема располагает ресурсом свыше 400 экспертов, это преподаватели, методисты и педагогические дизайнеры. При этом «Академия Softline» привлекает и внештатных экспертов.

Образовательный бизнес «Академии Softline» возглавит Игорь Морозов, ректор «Академии АйТи».

«На рынке b2b мы будем строить новое качество клиентского опыта: единый портфель образовательных продуктов и сервисов, проектный офис с реализацией образовательных проектов "под ключ". Заказчики получат персонализированный сервис под свои задачи», — делится планами Морозов.

По его словам, также планируется развивать коллаборацию с отечественными поставщиками ПО по созданию авторизованных программ обучения и сертификации IT-специалистов.

Благодаря единой образовательной базе группа сможет эффективнее масштабировать свои возможности на рынок корпоративного обучения, отмечают в пресс-службе.

Накануне Softline объявила о создании новой компании SL Soft. Ожидается, что она станет крупнейшим в стране вендором бизнес-приложений для корпоративных заказчиков.

В апреле основатель группы Игорь Боровиков объявил о выходе из состава акционеров Softline.

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