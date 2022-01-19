Пользователи Revolut в США получили возможность торговать акциями без комиссии

Финтех-стартап с российскими корнями Revolut запустил в США биржевые торги без комиссии на своей платформе. Пользователям доступны для торгов около 1,1 тыс. ценных бумаг и 200 биржевых фондов.

О появлении новой возможности для пользователей Revolut в США пишет TechCrunch.

Пользователи сервиса из США теперь могут торговать акциями прямо на платформе. К торгам доступны около 1,1 тыс. ценных бумаг и 200 биржевых фондов с Нью-Йоркской фондовой биржи и Nasdaq. Revolut не берет комиссию за сделки – как по покупке, так и по продаже бумаг.

На рынок США Revolut вышел в 2020 году. О планах по запуску биржевой торговли для пользователей в США на своей площадке компания объявила в сентябре 2021 года. Основатель Revolut Николай Сторонский тогда заявил о планах по созданию суперприложения.

Торговля акциями без комиссии, а также проведение операций с криптовалютами уже доступны пользователям Revolut в других странах. Такие возможности делают компанию прямым конкурентом сервисов Robinhood и Cash App, отмечает издание.

Необанк Revolut основали в 2015 году россиянин Николай Сторонский и украинце Влад Яценко. В 2018 году стартап стал «единорогом», достигнув оценки более $1 млрд. В 2021 году оценка компании увеличилась до $33 млрд после закрытия инвестраунда на $800 млн. Revolut стал вторым по величине финтех-стартапом Европы после шведского Klarna.

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