Пользователи Revolut в США получили возможность торговать акциями без комиссии

Финтех-стартап с российскими корнями Revolut запустил в США биржевые торги без комиссии на своей платформе. Пользователям доступны для торгов около 1,1 тыс. ценных бумаг и 200 биржевых фондов.
О появлении новой возможности для пользователей Revolut в США пишет TechCrunch.
Пользователи сервиса из США теперь могут торговать акциями прямо на платформе. К торгам доступны около 1,1 тыс. ценных бумаг и 200 биржевых фондов с Нью-Йоркской фондовой биржи и Nasdaq. Revolut не берет комиссию за сделки – как по покупке, так и по продаже бумаг.
На рынок США Revolut вышел в 2020 году. О планах по запуску биржевой торговли для пользователей в США на своей площадке компания объявила в сентябре 2021 года. Основатель Revolut Николай Сторонский тогда заявил о планах по созданию суперприложения.
Торговля акциями без комиссии, а также проведение операций с криптовалютами уже доступны пользователям Revolut в других странах. Такие возможности делают компанию прямым конкурентом сервисов Robinhood и Cash App, отмечает издание.
Необанк Revolut основали в 2015 году россиянин Николай Сторонский и украинце Влад Яценко. В 2018 году стартап стал «единорогом», достигнув оценки более $1 млрд. В 2021 году оценка компании увеличилась до $33 млрд после закрытия инвестраунда на $800 млн. Revolut стал вторым по величине финтех-стартапом Европы после шведского Klarna.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Ascannio /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
- 2 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 3 В России создадут Ассоциацию по защите частных инвесторов от мошенничества, финансовых пирамид и мисселинга
- 4 Акции Activision Blizzard подорожали на 33% после новости о продаже Microsoft
- 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2022
20 января 2022
20 января 2022