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«Аквариус» планирует начать продажи мобильных устройств на базе ОС «Аврора» до конца 2023 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Группа компаний «Аквариус» планирует выпустить в розничную продажу до конца года ряд ноутбуков, планшетов, смартфонов на базе операционной системы «Аврора».

«Аквариус» планирует начать продажи мобильных устройств на базе ОС «Аврора» до конца 2023 года

В течение трех лет компания собирается занять не менее 20% на российском рынке клиентских устройств, сообщил глава совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин в интервью Forbes.

Объем вложений в разработку мобильных устройств и их производство Калинин в не раскрыл.

По данным GS Group, в 2022 году в Россию ввезли 27,5 млн смартфонов, что на 22% меньше, чем в 2021 году. Поставки iPhone упали на 57%, до 2,1 млн штук, в результате чего доля Apple на российском рынке снизилась до 7,7%. Поставки Samsung показали еще большее падение — в три раза, до 3,7 млн штук, а доля компании сократилась с 32% до 14%.

Оборот отечественного рынка смартфонов по итогам 2022 года достиг 529 млрд рублей — это на 35% меньше, чем в 2021 году. По итогам года Apple сохранила лидерство по обороту с долей 31,8%, а Samsung занял третье место с долей 14,5%. На второе место вышла компания Xiaomi с долей 21,5%.

  • «Аквариус» был основан в 2001 году. Это один из крупнейших российских разработчиков, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Реализует ИТ-проекты федерального и регионального масштаба.
  • В июне 2023 года «Аквариус» объявил о покупке 67,8% в компании-разработчике систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск». Компании будут совместно развивать комплексные решения, включая реализацию новых подходов построения иерархических систем обработки и хранения данных.

Фото на обложке: ECLIPSE PRODUCTION / Shutterstock

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