«Аквариус» и «Росатом» создадут совместное производство

«Росатом» и «Аквариус» создают совместное производство по разработке и производству микроконтроллеров для шифрования данных в вычислительной технике. Эти компоненты могут использоваться, например, в терминалах для оплаты банковской картой или телефоном.

R&D-центр создадут в Иваново, производить 10–100 тыс. микроконтроллеров в год планируется на заводе «Аквариуса» в Шуе. Инвестиции в проект превысят 100 млн рублей, узнал «Коммерсантъ».

По словам участников рынка, такие компоненты будут пользоваться популярностью. У экспертов имеется ряд вопросов к проекту: от явно заниженного объема инвестиций до перспективы использования архитектуры британской ARM, что создает риски при использовании в критической IT-инфраструктуре.

В ноябре 2023 года стало известно, что «Аквариус» планирует вложить 40 млрд рублей в расширение производства и создание новой продукции, в частности умных телевизоров, часов и колонок. Для этого производитель электроники попросил правительство частично софинансировать проекты, ввести стимулирование продаж через льготное кредитование и ограничить параллельный импорт иностранной электроники

Фото на обложке: «Аквариус» / VK