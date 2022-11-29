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Дочь основателя «Б.Ю. Александров» запустит новое производство сырков под этим брендом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Екатерина Александрова, дочь умершего в ноябре 2020 года основателя компании «Ростагроэкспорт» и создателя бренда глазированных сырков «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова, собирается запустить новый молочный завод в 2023 году и производить там глазированные сырки «Б.Ю. Александров» и другую продукцию.

Дочь основателя «Б.Ю. Александров» запустит новое производство сырков под этим брендом

О своих планах Александрова рассказала Forbes. Запустить завод она рассчитывает в первой половине 2023 года. Его мощность должна составить порядка 300 т переработки сырого молока в сутки. 

Александрова не сообщила, где будет располагаться производство и сколько планируется в него вложить. Она отметила, что для запуска будет куплен существующий молочный завод. Финансировать проект будут еще несколько партнеров и инвесторов, имена которых не раскрываются.

Покупка предприятия такой мощности и запуск на его базе своего производства могут обойтись не менее чем в 1 млрд рублей, предполагает директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Новый завод займется производством продукции по технологиям, разработанным при жизни Бориса Александрова. При этом «некоторые ингредиенты», по словам Александровой, изменят. Продукцию планируется выводить в крупные продуктовые сети.

  • Борис Александров умер 30 ноября 2020 года. После его смерти в компании начался корпоративный конфликт. Права на бренд «Б.Ю. Александров» и его суббренды принадлежали основателю, а незадолго до смерти он передал их дочери Екатерине.
  • В том же году дочь Александрова обратилась в суд с иком на ООО «Ростагрокомплекс». Она потребовала возместить 1,49 млрд рублей убытков из-за неуплаченных роялти и незаконного использования марки. По словам Александровой, на сегодняшний день суммарный размер ее претензий к компании приблизился к 7 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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