Клиенты «Альфа-банка» вновь пожаловались на сбои в работе сервисов

Пользователи «Альфа-банка» вновь пожаловались на сбои — проблема с работой сервисов наблюдается второй день подряд. По данным сайта Downdetector, неполадки начались около 11:00 мск.
Пик жалоб пришелся на 13:13 — их число почти достигло 800. На 14:13 — почти 600 штук. 46% жалуются на работу мобильного банкинга, 44% не могут туда даже войти, 10% указывают на проблемы с онлайн-банкингом.
Сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.
Накануне пользователи также жаловались на работу мобильного и онлайн-банкингов «Альфа-банка». В компании объяснили это техническими работами.
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