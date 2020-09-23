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«Альфа-Банк» даст миллион рублей на развитие бизнеса

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«Альфа-Банк» объявил о начале рекламной кампании, по итогам которой выберет 10 предпринимателей и даст им безвозмездно по миллиону рублей на развитие. Чтобы поучаствовать в акции, нужно открыть счет в банке. Об этом сообщил начальник управления бизнес-маркетинга банка Тимур Зулкарнаев на своей странице в Facebook.

«Альфа-Банк» даст миллион рублей на развитие бизнеса

Другие условия участия в акции не раскрываются.

Также Зулкарнаев в своей публикации просит помочь выбрать из двух предложенных наиболее интересный и подходящий ролик. Оба видео были сняты для объявления о начале рекламной кампании.

Фото: Kapustin Igor / Shutterstock

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