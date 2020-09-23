«Альфа-Банк» объявил о начале рекламной кампании, по итогам которой выберет 10 предпринимателей и даст им безвозмездно по миллиону рублей на развитие. Чтобы поучаствовать в акции, нужно открыть счет в банке. Об этом сообщил начальник управления бизнес-маркетинга банка Тимур Зулкарнаев на своей странице в Facebook.

«Альфа-Банк» даст миллион рублей на развитие бизнеса