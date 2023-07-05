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«Альфа-банк» оштрафовали на 250 тыс. рублей за незаконные рекламные звонки

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Региональное управление ФАС оштрафовало «Альфа-банк» на 250 тыс. рублей за незаконные рекламные звонки. Они поступали абонентам, которые не соглашались на получение рекламы.

«Альфа-банк» оштрафовали на 250 тыс. рублей за незаконные рекламные звонки

Управление ФАС по Пензенской области назначило в отношении АО «Альфа-банк» штраф в размере 250 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

УФАС признало «Альфа-банк» нарушителем федерального закона «О рекламе». По сообщению ведомства, банк совершал звонки с рекламными предложениями абонентам, которые не соглашались на получение рекламы.

«Заявитель согласия на получение рекламы на свой абонентский номер оператору связи или иным лицам не давал», – сообщили в УФАС.   

Ранее Сбербанк и «Пятерочка» получили от ФАС штрафы за вводящую в заблуждение рекламу: банк – на 600 тыс. рублей, ритейлер – на 300 тыс. рублей.

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

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