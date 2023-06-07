«Пятерочка» получила штраф за вводящую в заблуждение рекламу

«Пятерочка» получила штраф в размере 300 тыс. рублей за вводящую в заблуждение рекламу – акция «Пенсионерам скидки» распространялась на ограниченную категорию товаров, о чем было сказано мелким шрифтом и «в течение короткого времени». Ранее штраф за похожие нарушения получили банк «Открытие» и Сбербанк.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Пятерочку» за нарушение рекламного законодательства. Сумма штрафа за административное правонарушение в отношении ООО «Агроторг» составила 300 тыс. рублей, говорится в сообщении ФАС.
В ведомстве отметили, что «Пятерочка» в своей акции «Пенсионерам скидки» указала мелким шрифтом, что акция распространяется на ограниченную категорию товаров. Кроме того, предупреждение об этом было написано мелким шрифтом и транслировалось «в течение короткого времени».
Ранее при схожих обстоятельствах штраф от ФАС в размере 600 тыс. рублей получил «Сбербанк», а также банк «Открытие» в размере 300 тыс. рублей.
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 2 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
- 3 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
- 4 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
- 5 «Эфко» начала производить котлеты и чевапчичи с полностью веганским витамином D3
ВОЗМОЖНОСТИ
07 июня 2023
07 июня 2023
07 июня 2023