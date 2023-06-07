«Пятерочка» получила штраф за вводящую в заблуждение рекламу

«Пятерочка» получила штраф в размере 300 тыс. рублей за вводящую в заблуждение рекламу – акция «Пенсионерам скидки» распространялась на ограниченную категорию товаров, о чем было сказано мелким шрифтом и «в течение короткого времени». Ранее штраф за похожие нарушения получили банк «Открытие» и Сбербанк.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Пятерочку» за нарушение рекламного законодательства. Сумма штрафа за административное правонарушение в отношении ООО «Агроторг» составила 300 тыс. рублей, говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве отметили, что «Пятерочка» в своей акции «Пенсионерам скидки» указала мелким шрифтом, что акция распространяется на ограниченную категорию товаров. Кроме того, предупреждение об этом было написано мелким шрифтом и транслировалось «в течение короткого времени».

Ранее при схожих обстоятельствах штраф от ФАС в размере 600 тыс. рублей получил «Сбербанк», а также банк «Открытие» в размере 300 тыс. рублей.

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