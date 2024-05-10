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Alibaba представила новую версию собственной языковой модели

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Alibaba Cloud представила Qwen2.5 — последнюю версию большой языковой модели (LLM) Tongyi Qianwen. По заявлениям компании, новая нейросеть превосходит Qwen2.0 в области рассуждений, понимании кода и естественного языка.

Alibaba представила новую версию собственной языковой модели

По словам технического директора Alibaba Cloud Цзинжэня Чжоу, как передает CNBC, Qwen2.5 была развернута более чем в 90 тысячах компаний из разных отраслей, включая бытовую технику и игры.

Согласно мартовскому анализу платформы OpenCompass, Qwen2.5 превосходит GPT-4 от OpenAI по языковым и творческим возможностям, но уступает в других аспектах, таких как знания, рассуждения и математика.

После выхода ChatGPT от OpenAI в 2022 году, который спровоцировал бум развития нейросетей, Alibaba представила собственную большую языковую модель Tongyi Qianwen в апреле 2023 года.

Уже в августе того же года китайская корпорация выпустила ИИ-модель с открытым исходным кодом на базе Tongyi Qianwen. Модель вышла в двух версиях: Qwen-VL и Qwen-VL-Chat.

Как сообщает пресс-служба Alibaba Cloud, ИИ-сервисами на базе Qwen, такими как DingTalk (аналог корпоративного мессенджера Slack), уже воспользовались более 2,2 млн корпоративных пользователей.

Кроме того, компания модернизировала свою генеративную платформу Model Studio, добавив новые ресурсы для разработки искусственного интеллекта.

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Фото: Poetra.RH / Shutterstock

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