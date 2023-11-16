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Alibaba Group не будет выделять облачный бизнес в отдельную компанию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Alibaba Group внесла корректировки в свои планы о масштабной реорганизации корпорации. Технологический гигант не будет выделять облачный бизнес в отдельную компанию, о чем было объявлено в марте. Решение принято из-за опасений о влиянии санкций США, говорится в отчете Alibaba.

Alibaba Group не будет выделять облачный бизнес в отдельную компанию

Китайский технологический гигант Alibaba Group отказался от плана выделить свой облачный бизнес в отдельную структуру. Об этом говорится в финансовом отчете компании за третий квартал 2023 года.

Новые санкции США в отношении оборудования и полупроводников могут негативно повлиять на работу облачного подразделения Alibaba и его способность предлагать свои продукты, говорится в документе. Выделение Cloud Intelligence Group в отдельную бизнес-структуру может не привести к ожидаемому повышению его акционерной стоимости, добавили в Alibaba.

О намерениях Alibaba Group провести масштабную реорганизацию корпорации стало известно в марте. Компания планировала разделить бизнес на шесть частей и провести IPO каждой из них. В мае стало известно о подготовке Alibaba к IPO своего подразделения онлайн-торговли, в которое входит AliExpress.

Фото на обложке: zhu difeng / Shutterstock

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