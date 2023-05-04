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Alibaba готовится к проведению IPO подразделения онлайн-торговли в США – Bloomberg

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Alibaba Group готовит IPO в США своего подразделения онлайн-торговли, в которое входит AliExpress. Аналитики оценивают бизнес в $39 млрд. В марте Alibaba разделилась на несколько компаний, каждая из которых теперь может самостоятельно привлекать инвестиции.

Alibaba готовится к проведению IPO подразделения онлайн-торговли в США – Bloomberg

Одна из крупнейших в мире компаний Alibaba Group готовится к проведению IPO В США своего международного подразделения онлайн-торговли, в которое входит AliExpress и Lazada. Об этом пишет Bloomberg.

Alibaba пока не определила объем размещения и находится на ранней стадии подготовки к IPO торгового подразделения. В него входят AliExpress, популярная в России Lazada, Trendyol, Daraz и Alibaba.com. Аналитики оценивают бизнес онлайн-торговли Alibaba Group в $39 млрд.

В марте Alibaba Group объявила о разделении бизнеса на шесть компаний, каждая из которых сможет самостоятельно привлекать инвестиции, проводить IPO и формировать совет директоров.

Основатель Alibaba Group Джек Ма недавно стал приглашенным профессором в Токийском колледже. На этой должности Ма займется консультациями по важным исследовательским темам и будет читать лекции по менеджменту и бизнесу.

Фото на обложке: zhu difeng / Shutterstock

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