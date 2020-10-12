В России заработает китайская облачная платформа от Alibaba Group

Китайский интернет-холдинг Alibaba Group запустит в России свою платформу облачных услуг Alibaba Cloud. Компания реализует проект в партнерстве с московским дата-центром IXcellerate. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на ИТ-рынке.

Отмечается, что Alibabа заняла более половины мощностей в дата-центре IXcellerate, который вмещает почти 1,5 тысячи стоек.

Облачные сервисы платформы, в первую очередь, будет использовать сама Alibaba Group для развития бизнеса в России, включая «AliExpress Россия» и ее логистического партнера Cainiao. В перспективе компания планирует предлагать облака и другим китайским заказчикам в стране.



Эксперты полагают, что новый сервис не сможет в ближайшее время занять значимую позицию на российском рынке облачных услуг, так как последний переполнен предложениями отечественных и зарубежных компаний.

«Если коллеги захотят предложить российским клиентам конкурентные цены, то их придется снижать по сравнению с мировыми, снижая при этом и общую маржу компании», — рассказывает директор по маркетингу SberCloud Николай Богатый.

Он добавил, что российский рынок вряд ли станет приоритетным для китайской платформы.

Гендиректор «ActiveCloud Россия», входящего в ГК Softline, Дмитрий Яшин заметил, что зарубежные облачные платформы превосходят российские по количеству и качеству сервисов.

«Если Alibaba разместит инсталляцию облака в российском дата-центре, у нее есть все шансы заинтересовать отечественный бизнес», — комментирует Яшин.

Тем не менее, он также уточнил, что ценовая политика Alibaba Cloud должна быть достаточно агрессивной, чтобы продвинуться на рынке России. Тогда, по оценке эксперта, за несколько лет компания сможет занять 10–15% российского рынка облачных сервисов.

Для целей развития облачной платформы в ноябре 2019 года Alibaba Group зарегистрировала в России ООО «Алибаба Клауд (Ру)». 24 сентября компания получила необходимые лицензии Роскомнадзора, следует из данных ЕГРЮЛ.

На момент написания новости учредителем компании является сингапурское подразделение Alibaba Cloud «Алибаба Клауд (Сингапур) Прайвет Лимитед» с долей уставного капитала в 99%. Еще 1% владеет «Алибаба Сингапур Холдинг Прайвет Лимитед». Генеральный директор компании — Вячеслав Савин.

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