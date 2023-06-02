Alibaba начала интеграцию собственного аналога ChatGPT в свои приложения

Alibaba Group приступила к интеграции Tongyi Qianwen – собственного аналога ChatGPT – в свои приложения. Нейросеть добавят в мессенджер DingTalk и сервис для совещаний Tingwu. Решение Alibaba может анализировать медиаконтнет и генерировать текст из видео и аудиофайлов.
Alibaba начала интегрировать нейросеть в свой мессенджер DingTalk и сервис для совещаний Tingwu. Об этом пишет Bloomberg.
Аналог ChatGPT от Alibaba получил название Tongyi Qianwen. Это решение может анализировать медиаконтент и создавать текстовое описание из видео и аудиофайлов.
До конца 2023 года Alibaba обновит Tongyi Qianwen и обучит ее переводу контента с английского на китайский язык в режиме реального времени. Функции будут доступны в формате плагина для Google Chrome.
Alibaba Group представила языковую модель Tongyi Qianwen в апреле. Сообщалось, что ИИ-модель поможет в рядовых делах, например, напишет электронное письмо или краткое содержание встречи.
Фото на обложке: Ascannio /
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