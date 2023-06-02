Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Alibaba начала интеграцию собственного аналога ChatGPT в свои приложения

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Alibaba Group приступила к интеграции Tongyi Qianwen – собственного аналога ChatGPT – в свои приложения. Нейросеть добавят в мессенджер DingTalk и сервис для совещаний Tingwu. Решение Alibaba может анализировать медиаконтнет и генерировать текст из видео и аудиофайлов.

Alibaba начала интеграцию собственного аналога ChatGPT в свои приложения

Alibaba начала интегрировать нейросеть в свой мессенджер DingTalk и сервис для совещаний Tingwu. Об этом пишет Bloomberg.

Аналог ChatGPT от Alibaba получил название Tongyi Qianwen. Это решение может анализировать медиаконтент и создавать текстовое описание из видео и аудиофайлов. 

До конца 2023 года Alibaba обновит Tongyi Qianwen и обучит ее переводу контента с английского на китайский язык в режиме реального времени. Функции будут доступны в формате плагина для Google Chrome.

Alibaba Group представила языковую модель Tongyi Qianwen в апреле. Сообщалось, что ИИ-модель поможет в рядовых делах, например, напишет электронное письмо или краткое содержание встречи.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Похоже, Meta* решила главную проблему GPT
  2. 2 Повысить личную и профессиональную продуктивность: стартует практикум по использованию ChatGPT
  3. 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
  4. 4 Интеллект искусственный, чувства реальные. Рассказываем об индустрии отношений с ботами
  5. 5 Эксперимент: могут ли ChatGPT, Gerwin и «Балабоба» заменить копирайтеров
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2023

Спринт

07 июня 2023

Text Generation Detection: GPT or Human

07 июня 2023

Sibur Challenge 2023 // Генерализация

Все ВОЗМОЖНОСТИ