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Aliexpress планирует развивать собственную логистическую структуру в России

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

Aliexpress Россия будет развивать собственную логистическую инфраструктуру. Компания оформила долгосрочную аренду склада для организации локальной доставки.

Aliexpress планирует развивать собственную логистическую структуру в России

В планах ритейлера — открыть фулфилмент-центр в Подмосковье (прим. — центр, где будут получать заказы, обрабатывать их и отправлять товары клиентам). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Aliexpress Россия пересмотрела формат и отошла от эксклюзивной работы с «Цайняо», дочерним предприятием Alibaba. Ранее эта компания была оператором доставки заказов с маркетплейса и заключила соглашения с логистическими операторами для онлайн-площадки. 

Теперь Aliexpress Россия будет взаимодействовать с «Цайняо» как с одним из поставщиков логистических услуг и продолжит использовать фулфилмент в Домодедове. 

«Мы рассматриваем разные варианты развития логистики для улучшения локальной доставки. Наша цель — максимально усилить логистику в самое ближайшее время», — пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, что Aliexpress Россия — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компанию создали осенью 2019 года.

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