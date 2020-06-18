AliExpress рассказала о своих покупателях в России и их интересах

«AliExpress Россия» обновила данные по основной аудитории площадки в связи с ростом регистраций пользователей — более 12 млн новых аккаунтов с начала года. Об этом говорится в сообщении компании.

Только за май было зарегистрировано 2,4 млн новых аккаунтов. В целом с момента основания AliExpress жители России и СНГ зарегистрировали более 130 млн аккаунтов.

Основная аудитория площадки — жители крупных городов России в возрасте от 25 лет, которые в 69% случаев ищут товары со скидками и в 40% предпочитают покупать необходимые вещи на сезонных распродажах.

Покупатели AliExpress – smart shoppers (ищут наиболее выгодные предложения и сравнивают цены), но при этом не боятся покупать яркие и модные вещи (более 40% аудитории находятся в постоянном поиске новых трендовых вещей).

Аналитики компании отметили, что за последние полгода фокус покупателя площадки сместился с недорогих аксессуаров на более крупные и дорогие товары.

В мае этого года доля категории fashion в локальных и международных продажах выросла до 12,5% и вошла в десятку наиболее популярных категорий. Лидирующими направлениями стали женская одежда и обувь. При этом продажи нижнего белья выросли на 42%, а продажи одежды и обуви – на 24% по сравнению с данными за март 2020 года.

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