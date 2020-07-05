Доставка с AliExpress станет бесплатной

«AliExpress Россия» совместно с логистической компанией «Цайняо» (принадлежит Alibaba Group) вводит бесплатную доставку и новые логистические тарифы для российских продавцов и покупателей. Об этом говорится в сообщении AliExpress.

Новые тарифы позволят снизить стоимость доставки для пользователей и сделают ее более предсказуемой, сообщили в компании.

Тарифы зависят от зоны доставки и стоимости заказа. В Москве и Московской области стоимость доставки заказов на сумму менее 500 рублей до постамата составит 49 рублей, а на заказы дороже 500 рублей доставка до пункта выдачи заказов будет бесплатной, курьером — также 49 рублей.

Доставка заказов стоимостью от 2500 рублей до постамата или пункта выдачи заказа (ПВЗ) будет бесплатной в любом регионе России.

Новые стандартные тарифы для покупателей позволят обеспечить бесплатной доставкой половину заказов от российских продавцов. Согласно проведенным экспериментам на AliExpress, введение бесплатной доставки также увеличит конверсию и приведет к росту продаж для продавцов в полтора-два раза.

Помимо этого, AliExpress и «Цайняо» вводят субсидии для локальных производителей и продавцов на доставку курьером и в ПВЗ. Сэкономить на доставке смогут продавцы, которые установят новые стандартные тарифы для покупателя. Размер субсидии составит 60 рублей на каждый заказ — это позволит удержать расходы продавца на логистику на уровне до 10% (при среднем чеке от 1 500 рублей) или до 15% от оборота (при среднем чеке до 1 500 рублей).

Чтобы воспользоваться субсидией и бесплатной доставкой на первые 10 заказов, продавец должен иметь договор с «Цайняо» и пользоваться услугами «Цайняо» — доставкой или фулфилментом. Бесплатная доставка на первые 10 заказов будет действовать до 31 марта 2021 года.

Новые тарифы на доставку заказов от российских продавцов в зависимости от стоимости заказа:

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