В Минпромторге сообщили о планах AliExpress закончить крупный логистический проект в России

«AliExpress Россия» закончит крупный локальный логистический проект несмотря на отказ акционеров от финансирования компании. Фулфилмент-центр с инвестициями в 6 млрд рублей планируют достроить, сообщили в Минпромторге.
У «AliExpress Россия» есть планы закончить строительство центра в Екатеринбурге площадью более 70 тысяч кв. м., заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Согласно ранее озвученным компанией планам, склад, который начали строить в 2021 году, должны запустить в третьем квартале 2022 года.
Ранее стало известно, что акционеры «AliExpress Россия» полностью прекратили инвестиции в проект. Компания сократила половину штата, перестала вкладываться в маркетинг и продвижение, отказалась от планов по развитию логистических центров и развития локального маркетплейса.
Фото на обложке: Robson90 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Минпромторг рассказал об итогах встречи с руководством IKEA по поводу дальнейших планов в России
- 2 Nissan передаст свои российские активы в собственность РФ
- 3 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
- 4 Ссылка дня: документ-шаблон для разблокировки стартапа в штате Делавэр
- 5 VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2022
14 октября 2022
15 октября 2022