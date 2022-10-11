В Минпромторге сообщили о планах AliExpress закончить крупный логистический проект в России

«AliExpress Россия» закончит крупный локальный логистический проект несмотря на отказ акционеров от финансирования компании. Фулфилмент-центр с инвестициями в 6 млрд рублей планируют достроить, сообщили в Минпромторге.

У «AliExpress Россия» есть планы закончить строительство центра в Екатеринбурге площадью более 70 тысяч кв. м., заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Согласно ранее озвученным компанией планам, склад, который начали строить в 2021 году, должны запустить в третьем квартале 2022 года.

Ранее стало известно, что акционеры «AliExpress Россия» полностью прекратили инвестиции в проект. Компания сократила половину штата, перестала вкладываться в маркетинг и продвижение, отказалась от планов по развитию логистических центров и развития локального маркетплейса.

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