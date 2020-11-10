«AliExpress Россия» запустила оплату через Google Pay

Пользователи «AliExpress Россия» смогут оплачивать покупки в Android-приложении и на сайте AliExpress с помощью Google Pay. Об этом говорится в сообщении компании.

Как и все остальные покупки на маркетплейсе, покупки с использованием Google Pay защищены по «Программе защиты покупателей AliExpress». Если пользователь не получит товар в течение срока защиты, платформа вернет потраченные средства.

Оплата с помощью Google Pay возможна как для товаров от зарубежных поставщиков, так и от продавцов из России.

Ожидается, что система позволит дополнительно упростить процесс покупки в преддверии распродажи «11.11», которая пройдет 11-12 ноября. В прошлом году во время нее более 5 млн покупателей из России совершили покупки на более чем 17 млрд рублей.

Оплатить заказы на AliExpress можно также по картам платежных систем Visa, MasterCard, «Мир» и с помощью Qiwi и «Яндекс.Денег».



В пресс-службе «AliExpress Россия» не уточнили, планируется ли также добавить в систему оплату через Apple Pay.

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