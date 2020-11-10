Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«AliExpress Россия» запустила оплату через Google Pay

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Пользователи «AliExpress Россия» смогут оплачивать покупки в Android-приложении и на сайте AliExpress с помощью Google Pay. Об этом говорится в сообщении компании.

«AliExpress Россия» запустила оплату через Google Pay

Как и все остальные покупки на маркетплейсе, покупки с использованием Google Pay защищены по «Программе защиты покупателей AliExpress». Если пользователь не получит товар в течение срока защиты, платформа вернет потраченные средства.

Оплата с помощью Google Pay возможна как для товаров от зарубежных поставщиков, так и от продавцов из России.

Ожидается, что система позволит дополнительно упростить процесс покупки в преддверии распродажи «11.11», которая пройдет 11-12 ноября. В прошлом году во время нее более 5 млн покупателей из России совершили покупки на более чем 17 млрд рублей.

Оплатить заказы на AliExpress можно также по картам платежных систем Visa, MasterCard, «Мир» и с помощью Qiwi и «Яндекс.Денег».

В пресс-службе «AliExpress Россия» не уточнили, планируется ли также добавить в систему оплату через Apple Pay.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 ноября 2020

Digital Leader

12 ноября 2020

Грантовый конкурс Умник-НТИ по тематикам рынка Нейронет

13 ноября 2020

Tour.Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма