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«Яндекс» научит «Алису» поддерживать связный диалог с учетом предыдущих реплик

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» начал принимать заявки на бета-тестирование новой «Алисы», которая создана на основе языковой модели YandexGPT 2, сообщила компания.

«Яндекс» научит «Алису» поддерживать связный диалог с учетом предыдущих реплик

Особенность обновленного ассистента — возможность поддерживать связный диалог и отвечать на уточняющие вопросы, учитывая предыдущие реплики. Также за счет технологий «Поиска» «Алиса» получит доступ к интернету и сможет использовать знания оттуда при ответах.  

Отмечается, что пользователям бета-версии не нужно будет запускать навык «Давай придумаем»: виртуальный ассистент будет решать разные задачи в одном диалоге с учетом контекста.

Например, «Алиса» подскажет, какие сказки были написаны в ХIХ веке, а затем прочтет выбранную. Объяснит, почему небо голубого цвета и как возникает северное сияние.

Скриншот «Яндекса»

В новой «Алисе» также появятся дополнительные игры и обучающие занятия для ежедневного развития детей. Кроме того, компания добавит навык «Помощь близких» — для быстрой связи с родственниками.

«Яндекс» запустил YandexGPT 2 в сентябре 2023 года. Нейросеть решает больше различных типов задач, чем первая версия, также компания улучшила качество ее ответов.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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