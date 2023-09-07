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«Яндекс» представил YandexGPT 2 с улучшенным качеством ответов нейросети

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» запустил новую версию своей нейросети — YandexGPT 2. Она способна решать больше различных типов задач, чем первая версия, также было улучшено качество ее ответов, говорится в сообщении компании.

«Яндекс» представил YandexGPT 2 с улучшенным качеством ответов нейросети

YandexGPT 2 может адаптировать ответ под разные аудитории и переписывать его во множестве стилей и жанров. Так, нейросеть может объяснить ребенку сложный термин простыми словами или пересказать официальный указ в виде понятного письма для рассылки.

Нейросеть может анализировать любые тексты длиной до 1 тыс. символов, отвечать на вопросы к ним и выдавать информацию структурированно.

«Яндекс» протестировал обе версии модели — для этого им был задан одинаковый набор запросов. После этого AI-тренеры компании сравнили результаты с учетом различных параметров (точность, полнота, фактическая правильность, грамматическая и стилистическая корректность и другие). Исследование показало, что YandexGPT 2 отвечает лучше в 67% случаев.

Нейросеть доступна в режиме «Алисы» «Давай придумаем» в приложении «Яндекс», «Яндекс Станциях», телевизорах с «Алисой», «Яндекс Браузере», на странице с результатами поиска и на ya.ru.

«Яндекс» запустил YandexGPT в мае 2023 года. Нейросеть может создавать и перерабатывать тексты, пересказывать их, выполнять задания, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем. Компания также внедрила ее в свое приложение «Шедеврум» и в личные кабинеты продавцов на «Яндекс.Маркете»

Изображение: «Яндекс»

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