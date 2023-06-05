«Яндекс» обучил свою нейросеть поддерживать контекст беседы. Теперь YandexGPT запоминает реплики и отвечает на уточняющие вопросы. Нейросетью «Яндекса» уже воспользовались 2 млн человек, с 22 мая она работает на главной странице поисковика во всех браузерах.

Нейросеть YandexGPT обучили поддерживать контекст беседы – отвечать на уточняющие вопросы и запоминать реплики. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекса».

YandexGPT обучили новым возможностям на примерах обезличенных диалогов и данных из набора Open Assistant. Теперь нейросеть хранит историю переписки, а пользователю не обязательно повторять свой вопрос целиком – достаточно просто его уточнить.

«”Алиса” теперь также может выступать в роли “делового партнера” или соавтора: например, обсудить бизнес-план, сравнить все “за” и “против” покупки машины, помочь подготовиться к собеседованию, придумать слоганы или тексты для соцсетей», – заявили в «Яндексе».

Чтобы воспользоваться нейросетью, нужно открыть помощника «Алису» на главной странице «Яндекса».

По собственным данным компании, YandexGPT уже воспользовались 2 млн человек. Нейросеть добавили на главную страницу ya.ru в мае текущего года.

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