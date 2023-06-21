«Яндекс.Маркет» встроил нейросеть YandexGPT в личные кабинеты продавцов

Продавцы «Яндекс.Маркета» получили возможность создавать описание товаров с помощью YandexGPT (YaLM 2.0) — генеративной нейросети нового поколения от «Яндекса», говорится в сообщении маркетплейса.
Нейросеть появилась в личном кабинете продавца на «Маркете». YandexGPT пишет текст по данным из карточки товара. Чем больше в ней информации, тем подробнее и точнее нейросеть про него расскажет.
Придуманный нейросетью текст можно редактировать. Также можно создать несколько вариантов описания товара.
YandexGPT можно использовать для любых карточек, которые продавцы создали в личном кабинете на онлайн-площадке. Новая технология доступна всем магазинам на сервисе.
Ранее «Яндекс» внедрил языковую модель нового поколения в виртуального помощника «Алиса» и вывел YandexGPT на главную страницу ya.ru. С июля 2023 года компания откроет генеративный ИИ для тестирования компаниями на облачной платформе Yandex Cloud.
Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky /
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