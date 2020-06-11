Акселератор Almamat привлек $250 тысяч на обучение студентов по модели revenue share

Карьерный IT-акселератор Almamat , запущенный Дмитрием Грином, привлек $250 тысяч от ряда инвесторов, в числе которых сооснователи PR-агентства для технологических компаний и стартапов Vinci Agency Александр Изряднов и Мария Лапук. Об этом говорится в сообщении Almamat.

Привлеченные средства планируется потратить на развитие проекта, задача которого — обучение студентов по модели revenue share.

Модель Almamat предполагает бесплатное обучение студентов, которые после трудоустройства по окончании программы обязуются на протяжении двух лет отчислять проекту 10-12% от своей зарплаты ежемесячно.

Программа называется «Full Stack», она стартовала весной этого года и продлится 52 недели. Сейчас обучение проходят около 100 студентов, которые осваивают разные направления программирования: фронтенд, бэкенд, основы архитектуры сервисов и приложений, процессы разработки и тестирования.

Программа была сформирована совместно со специалистами из Кремниевой долины и переведена на русский язык. В основу легли принципы Lean Education and Crowd Learning, предполагающие отсутствие преподавателей и учебников.

Образовательный процесс строится на основе работы над проектами, анализа реальных кейсов, совершенствования soft skills и менторской поддержки. Кроме того, студентов готовят к будущему трудоустройству: помогают подготовиться к собеседованию и грамотно составить резюме.

Чтобы поступить на программу, нужно пройти отборочный этап, который состоит из тестирования и интервью с менторами. Отборочный процесс и обучение проходят в онлайн-формате.

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