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Alphabet выплатит первые в истории дивиденды

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Alphabet Inc., материнская компания Google, объявила о выплате первых в истории дивидендов. 17 июня текущего года компания выплатит акционерам дивиденды в размере $0,20 на акцию. Об этом Alphabet уведомила в пресс-релизе.

Alphabet выплатит первые в истории дивиденды

Дивиденды будут выплачены держателям акций, зарегистрированным по состоянию на 10 июня 2024 года. Alphabet также анонсировала ежеквартальную выплату дивидендов в случае одобрения этого решения советом директоров.

Как следует из сообщения компании, в I квартале выручка Alphabet выросла на 15%, до $80,54 млрд против $69,8 млрд в I квартале прошлого года.

Также компания более чем в полтора раза нарастила чистую прибыль, она достигла $23,66 млрд. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,89 с $1,17.

В минувшем году Alphabet увеличила прибыль на 23%, она составила $73,8 млрд.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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