«Алроса» выделит 100 млн рублей на создание российского ПО якутскими IT-компаниями

Алмазодобывающая компания «Алроса», находящаяся под американскими санкциями, выделит 100 млн рублей якутским IT-компаниям на разработку отечественного программного обеспечения (ПО).
«"Алроса" в течение ближайших трех лет выделит 100 млн рублей на совместную разработку программных продуктов силами IT-компаний республики. Основные сферы применения — геологоразведка, добыча и обогащение, техническое обслуживание и ремонт техники, промышленная безопасность», — сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, разрабатываемое ПО должно учитывать потребности компании в части импортозамещения.
Гендиректор «Алросы» Сергей Иванов и директор Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) Василий Ефимов, как сообщается, подписали соглашение о поддержке инноваций 30 января.
«Алроса» попала в санкционные списки США и Великобритании в связи с российской спецоперацией на Украине.
Как сообщалось ранее, в 2022 году Россию покинули примерно 100 тыс. IT-специалистов. 80% из них продолжают работать на отечественные компании, однако проблемы дефицита кадров это не решает. На фоне этого IT-специалистов ранее предложили искать среди геймеров.
Фото на обложке: Unsplash
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