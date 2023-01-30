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«Алроса» выделит 100 млн рублей на создание российского ПО якутскими IT-компаниями

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Алмазодобывающая компания «Алроса», находящаяся под американскими санкциями, выделит 100 млн рублей якутским IT-компаниям на разработку отечественного программного обеспечения (ПО).

«Алроса» выделит 100 млн рублей на создание российского ПО якутскими IT-компаниями

«"Алроса" в течение ближайших трех лет выделит 100 млн рублей на совместную разработку программных продуктов силами IT-компаний республики. Основные сферы применения — геологоразведка, добыча и обогащение, техническое обслуживание и ремонт техники, промышленная безопасность», — сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, разрабатываемое ПО должно учитывать потребности компании в части импортозамещения.

Гендиректор «Алросы» Сергей Иванов и директор Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) Василий Ефимов, как сообщается, подписали соглашение о поддержке инноваций 30 января.

«Алроса» попала в санкционные списки США и Великобритании в связи с российской спецоперацией на Украине.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Россию покинули примерно 100 тыс. IT-специалистов. 80% из них продолжают работать на отечественные компании, однако проблемы дефицита кадров это не решает. На фоне этого IT-специалистов ранее предложили искать среди геймеров.

Фото на обложке: Unsplash

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