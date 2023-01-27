В России IT-специалистов на фоне дефицита кадров предложили искать серди геймеров

В 2022 году Россию покинуло примерно 100 тыс. IT-специалистов. 80% из них продолжают работать на отечественные компании, но дефицита кадров это не решает. На фоне этого IT-специалистов предложено искать среди геймеров.

Вопрос дефицита таких профессионалов обсудили 26 январ на круглом столе под председательством члена комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам, пишут «Ведомости».

При этом основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов заявил, что успешной практики использования геймеров в качестве разработчиков нет.

«IT-специалистам важно длительное и качественное образование, изучение языков программирования, программных пакетов, пайплайнов производства и т. д. В то время как игры больше задействуют когнитивные способности и так называемые софт-скиллы: командную работу, умение договариваться, иногда даже аналитическое мышление», – пояснил он.

Еще один вариант решения проблемы с нехваткой IT-кадров — активное привлечение сферы среднего профессионального образования в подготовке специалистов.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов считает, что сейчас уровень среднего профессионального образования более чем достаточный для подготовки IT-кадров.

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