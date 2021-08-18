AltaClub подвел итоги первого полугодия 2021

Рассказываем о ключевых цифрах и кейсах клуба.

В конце июля основатель AltaIR Capital Игорь Рябенький в прямом эфире провел smalltalk, где подвел итоги первого полугодия 2021 для AltaClub. Как заявляют основатели, AltaClub – первый русскоязычный профессиональный клуб, инвестирующий в глобальные IT-стартапы с подтвержденной доходностью.

AltaIR Capital — международная инвестиционная компания, которая в конце 2019 года инвестировала в проекты Savvy, Soapy, My Сreativity Box и Fabric, в начале 2020 года — в стартап PtoP.

Спикеры: Игорь Рябенький, управляющий партнер AltaIR Capital, и Иван Золочевский, генеральный директор AltaClub.

Игорь Рябенький

Цифры на 2021:

1000+ зарегистрированных членов клуба (из которых 600 имеют активный статус инвесторов)

150+ проинвестированных проектов

$230+ млн совокупный объем портфелей инвесторов

64 экзита для инвесторов

Зачем нужен клуб

Тестирование проектов; Рост базы инвесторов (которые потом могут стать инвесторами фондов AltaIR); Клуб, в отличие от AltaIR Capital, не ведет деятельности по выбору стартапов; Конкурентное преимущество клуба: соинвестиция с фондом на его условиях.







Иван Золочевский

Различия между инвестированием в AltaIR Capital и AltaClub

В Club есть минимальный чек (от 1 млн);

Минимальный чек на один проект — $50 тыс. Чек на портфель — $200 тыс.;

Комиссия в Club всегда фиксированная и составляет 20%;

В клубе вознаграждение идет по каждой сделке, в фонде — совокупно по портфелю;

В клубе есть возможность выбирать, в каких сделках принимать участие;

Члены фонда могут увеличить свою долю в проекте через клуб.

Количество сделок AltaClub

2017: 13

2018: 26

2019: 43

2020: 47

Первое полугодие 2021: 37

Сферы, с которыми работает клуб:

Productivity Tools

Direct-to-Consumer

FinTech

InsurTech

Digital Health

PropTech

HRTech

Инвестирует в проекты на стадии Seed и A.

AltaClub был создан в 2015 году и развивался параллельно с AltaIR Capital, которому в 2021 исполняется 15 лет.

Соинвестирование

AltaClub соинвестирует с AltaIR Capital. Цифры:

300+ технологических компаний из США, Израиля и стран Европы в портфеле;

$600+ млн под управлением;

20+ выходов со стороны инвесторов;

4 действующих единорога и 4 развивающихся.

Преимущества клуба

Иван Золочевский, генеральный директор AltaClub, отметил, что членство в клубе дает возможность получать предложения на экзит на раундах и между ними:

Возможность раннего выхода;

Сбалансированный портфель (разные отрасли и стадии развития);

Все данные по сделкам инвестора доступны в его личном кабинете. После подписания договора в профиле инвестора можно найти документы, в том числе для аудиторской проверки и других учреждений;

Работа происходит в телеграм-канале и на сайте, в личном кабинете инвестора, или по email, если такой способ наиболее предпочтителен;

Качественный пайплайн (участники клуба получают доступ к «звездным» проектам);

Средний полутора- или двухгодовалый портфель увеличился почти в четыре раза;

Портфели инвестора не принадлежат фонду или клубу — они лишь считывают данные для подтверждения деятельности и конкурентоспособности на рынке.

Инвестор может использовать клуб для сбора кейсов и документации, а также быстро искать проверенные проекты и выходить на компании, которые еще не рассматривал.

Караулим единорога: how to

В компанию Deel AltaIR Capital инвестировали весной 2019, когда стартап проходил программу в Y Combinator — а сейчас это самая быстрорастущая компания в портфеле на 2021.

Deel — платформа для расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований, ориентированная на фрилансеров.

Интерфейс платформы Deel

Преимущество: учет налоговой специфики каждой страны при расчете с удаленными сотрудниками вне штата.

Цифры:

$1,25 млрд – стоимость компании по оценке на апрель 2021;

3016% – доходность инвесторов;

2018 – год основания;

2019 – год запуска, после которого участники клуба присоединились к проекту.

Сооснователь Алекс Буазиз вошел в список Forbes «30 до 30» в международном финансовом секторе.

Другие «звезды» портфеля AltaIR:

Lili

June

Miro

OpenWeb

Sunbit

Помимо этих стартапов Иван выделил кейсы NachoNacho, EquityBee, karma, Prodly и Bairro как примеры быстрорастущих проектов. Так, OpenWeb закрыл раунд финансирования в апреле, а сейчас фонд уже готовится к участию в раунде на порядок крупнее.

Руководители фонда отмечают, что в портфель фонда из 400 проектов в среднем попадает только пять-семь стартапов.

В среднем проинвестировать в проект можно в течение двух недель после появления в телеграм-канале информации о нем. В некоторых случаях сбор средств закрывается в течение 24 часов.