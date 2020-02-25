Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Эксклюзив

AltaIR Capital снова вложился в маркетинговый стартап 1World Online

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Американский ad-tech стартап 1World Online провел очередной раунд инвестиций. В нем поучаствовал Фонд AltaIR Capital, уже вкладывавшийся в проект в 2015 году.

AltaIR Capital снова вложился в маркетинговый стартап 1World Online

В фонде подтвердили сделку, но отказались раскрыть ее финансовые подробности. Инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

В раунде серии А, закрытом 21 февраля 2020 года, поучаствовали GVA LaunchGurus Fund 1 L.P., DEFTA Partners, Brand Capital, AltaIR Capital. Лид-инвесторами стали фонды Brand Capital (Индия) и DEFTA Partners (США).

Всего было привлечено $8 млн при оценке в $18 млн до раунда.

Для AltaIR Capital это не первая сделка с 1World Online. В 2015 году фонд совместно с GVA LaunchGurus поучаствовал в раунде на $2,5 млн. Тогда GVA LaunchGurus инвестировали $100 тысяч, а Altair Capital — $300 тысяч.

1World Online основали в 2011 году Алексей Федосеев, Дэмиен Леостик и Брэд Кейтон. Штаб-квартира компании располагается в Пало-Альто (США), офисы также есть в Индии, России, Японии, Украине.

Стартап разработал аналитическую платформу для опросов, исследований и сбора мнений.

В 2017 году компания вышла на ICO (Initial Coin Offering) со своей внутренней криптовалютой 1WO и привлекла в $10,8 млн в раунде.

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 февраля — 6 июня 2020

Digital Branding. Best Cases Learning

27 февраля 2020 — 27 февраля 2021

Продуктовая аналитика от GeekUniversity

27 февраля — 31 августа 2020

iOS Разработчик

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ