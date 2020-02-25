AltaIR Capital снова вложился в маркетинговый стартап 1World Online

В фонде подтвердили сделку, но отказались раскрыть ее финансовые подробности. Инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.



В раунде серии А, закрытом 21 февраля 2020 года, поучаствовали GVA LaunchGurus Fund 1 L.P., DEFTA Partners, Brand Capital, AltaIR Capital. Лид-инвесторами стали фонды Brand Capital (Индия) и DEFTA Partners (США).



Всего было привлечено $8 млн при оценке в $18 млн до раунда.



Для AltaIR Capital это не первая сделка с 1World Online. В 2015 году фонд совместно с GVA LaunchGurus поучаствовал в раунде на $2,5 млн. Тогда GVA LaunchGurus инвестировали $100 тысяч, а Altair Capital — $300 тысяч.



1World Online основали в 2011 году Алексей Федосеев, Дэмиен Леостик и Брэд Кейтон. Штаб-квартира компании располагается в Пало-Альто (США), офисы также есть в Индии, России, Японии, Украине.



Стартап разработал аналитическую платформу для опросов, исследований и сбора мнений.



В 2017 году компания вышла на ICO (Initial Coin Offering) со своей внутренней криптовалютой 1WO и привлекла в $10,8 млн в раунде.



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