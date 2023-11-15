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Altair Capital Игоря Рябенького совместно с другими фондами запустили в Израиле TechShield

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Altair Capital Игоря Рябенького совместно с Sarona Ventures Partners и Ibex Investors запустили в Израиле TechShield для поддержки израильских компаний в непростое время. Об этом бизнесмен рассказал на своей странице в соцсети.

Altair Capital Игоря Рябенького совместно с другими фондами запустили в Израиле TechShield

TechShield создаст серию синдикатов обратных выкупов. В рамках этой инвестиционной модели группа инвесторов будет делать вложения в отобранные компании. Этот подход позволяет выбрать проекты, которым действительно нужна поддержка.

В каждый синдикат будет входить от пяти до десяти заранее выбранный компаний. Каждая из них получит вложения от одного из участников TechShield. После этого инвесторам со всего мира будет предоставлена возможность сделать вложения именно в эти проекты.

Инициатива призвана помочь израильским компаниям пережить период до 2025 года с операционным капиталом.

«Мы искренне верим в израильскую экосистему и рассматриваем нашу миссию сейчас как поддержку тех, кому нужно наше плечо», — написал Игорь Рябенький.

Инвесторы смогут вложить от $25 тыс. до $5 млн в каждый синдикат и получить доли в компаниях.

При этом, чтобы попасть в синдикат, компании должны провести посевной раунд или раунд серии A. Также проект должен поддерживать обслуживание по меньшей мере троих клиентов.

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Попасть в синдикат смогут компании, чью деятельность непосредственно затронул вооруженный конфликт Израиля и исламистского движения ХАМАС.

Обострение на Ближнем Востоке началось 7 октября с проникновения представителей движения на территорию Израиля со стороны сектора Газы и нападения на граждан. В настоящее время израильская армия проводит операции на территории Газы.

Фото на обложке: Unsplash

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