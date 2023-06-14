Герман Греф сообщил о планах создать альтернативу оператору карт «Мир»

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о намерении создать альтернативу оператору карт «Мир» Национальной системе платежных карт (НСПК). Однако конкретных планов пока нет.

Греф предложил несколько вариантов развития событий: «было бы неплохо», если НСПК сменила свой статус или была продана участникам рынка, «либо в конце концов появился еще один рыночный игрок». Он подчеркнул, что это бы позволило сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.

Герман Греф добавил, что Сбербанк вряд сам сможет создать платежную систему, для этого необходимо согласие участников рынка и согласие со стороны государства.

Чистая годовая прибыль Сбербанка в 2022 году упала в 4,5 раза. Ппо итогам прошлого года банк получил прибыль в 270,5 млрд рублей против 1,24 трлн рублей в 2021 году. Глава Сбербанка Герман Греф назвал 2022 год сложнейшим для банковского сектора. По ожиданиям Грефа, темп роста ВВП России в 2023 составит около нуля, а инфляция по итогам года достигнет 5-6%.

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