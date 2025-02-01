Сэм Альтман готов пересмотреть политику OpenAI относительно закрытого кода

Сэм Альтман, исполнительный директор OpenAI, во время сессии « Спросите меня о чём угодно » на Reddit признал, что компании необходимо пересмотреть свой подход к искусственному интеллекту с закрытым исходным кодом, хотя он отметил внутренние разногласия коллектива по этому поводу.

В поразительном признании одного из самых влиятельных людей в мире ИИ прозвучали слова о том, что Open AI «оказалась не на той стороне истории» в отношении открытого исходного кода, что свидетельствует о потенциальном кардинальном изменении стратегии компании по мере усиления конкуренции со стороны Китая и распространения эффективных открытых моделей.

Высказывания Альтмана последовали вскоре после того, как китайская компания DeepSeek потрясла мировые рынки своей моделью R1 с открытым исходным кодом. Разработчики уверяют, что продукт сопоставим по производительности с решениями OpenAI при гораздо меньшей стоимости.

«Мы будем создавать более совершенные модели, но у нас будет меньше преимуществ, чем в предыдущие годы», — признал Альтман, напрямую отвечая на вопрос о влиянии DeepSeek, чью модель он считает «очень хорошей».

Заявления китайской компании о создании передовых моделей ИИ всего за $5,6 млн на обучение и с использованием всего 2 тыс. графических процессоров Nvidia H800 вместо 10+ тыс. в других моделях ИИ привели к резкому падению акций Nvidia.

Но есть в разработке DeepSeek и свои подводные камни. Хотя на неделе чат-бот R1 и занял лидирующие позиции в магазинах Apple Store и Google Play, а крупные американские поставщики облачных услуг вроде Microsoft начали предлагать его на своих платформах, «сотни» госкомпаний заблокировали сервис. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на интервью с руководителями компаний по кибербезопасности Armis и Netskope.

Игроков рынка беспокоит потенциальная утечка данных модели ИИ китайскому правительству, ведь, согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит все пользовательские данные в Китае, где местные законы обязывают компании предоставлять данные спецслужбам по запросу. Кроме того, началось расследование о закупках чипов: есть предположения, что они были совершены в обход санкций.

Несмотря на все сомнения, крупнейшие разработчики ИИ не могут оставаться в стороне от новостей и выступают с заявлениями. В ситуации Альтмана важно было высказаться, поскольку работа над ИИ с закрытым исходным кодом в последние годы вызвала все большую критику OpenAI со стороны некоторых исследователей ИИ и даже бывших союзников, в первую очередь, Илона Маска. И новое заявление Альтмана — заметный отход от исповедуемого проприетарного подхода.

И все же Альтман подчеркнул, что в настоящее время «открытый исходный код не является главным приоритетом OpenAI». Тем самым он показал, что занят поиском баланса между инновациями, безопасностью и коммерциализацией во всё более многополярном мире ИИ.

Лидерам отрасли необходимо думать сегодня не только о прибыли, но и в целом о том, как новые решения повлияют на изменение экосистемы ИИ в целом. С одной стороны, передача ключевых моделей на аутсорсинг может ускорить инновации и демократизировать доступ, но, с другой стороны, это может усложнить работу по обеспечению безопасности ИИ. А это всегда было одной из основных миссий OpenAI.

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