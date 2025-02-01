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Сэм Альтман готов пересмотреть политику OpenAI относительно закрытого кода

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Сэм Альтман, исполнительный директор OpenAI, во время сессии «Спросите меня о чём угодно» на Reddit признал, что компании необходимо пересмотреть свой подход к искусственному интеллекту с закрытым исходным кодом, хотя он отметил внутренние разногласия коллектива по этому поводу.

Сэм Альтман готов пересмотреть политику OpenAI относительно закрытого кода
  1. Новости

В поразительном признании одного из самых влиятельных людей в мире ИИ прозвучали слова о том, что Open AI «оказалась не на той стороне истории» в отношении открытого исходного кода, что свидетельствует о потенциальном кардинальном изменении стратегии компании по мере усиления конкуренции со стороны Китая и распространения эффективных открытых моделей.

Высказывания Альтмана последовали вскоре после того, как китайская компания DeepSeek потрясла мировые рынки своей моделью R1 с открытым исходным кодом. Разработчики уверяют, что продукт сопоставим по производительности с решениями OpenAI при гораздо меньшей стоимости.

«Мы будем создавать более совершенные модели, но у нас будет меньше преимуществ, чем в предыдущие годы», — признал Альтман, напрямую отвечая на вопрос о влиянии DeepSeek, чью модель он считает «очень хорошей».

Заявления китайской компании о создании передовых моделей ИИ всего за $5,6 млн на обучение и с использованием всего 2 тыс. графических процессоров Nvidia H800 вместо 10+ тыс. в других моделях ИИ привели к резкому падению акций Nvidia.

Но есть в разработке DeepSeek и свои подводные камни. Хотя на неделе чат-бот R1 и занял лидирующие позиции в магазинах Apple Store и Google Play, а крупные американские поставщики облачных услуг вроде Microsoft начали предлагать его на своих платформах, «сотни» госкомпаний заблокировали сервис. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на интервью с руководителями компаний по кибербезопасности Armis и Netskope.

Игроков рынка беспокоит потенциальная утечка данных модели ИИ китайскому правительству, ведь, согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит все пользовательские данные в Китае, где местные законы обязывают компании предоставлять данные спецслужбам по запросу. Кроме того, началось расследование о закупках чипов: есть предположения, что они были совершены в обход санкций.

Несмотря на все сомнения, крупнейшие разработчики ИИ не могут оставаться в стороне от новостей и выступают с заявлениями. В ситуации Альтмана важно было высказаться, поскольку работа над ИИ с закрытым исходным кодом в последние годы вызвала все большую критику OpenAI со стороны некоторых исследователей ИИ и даже бывших союзников, в первую очередь, Илона Маска. И новое заявление Альтмана — заметный отход от исповедуемого проприетарного подхода.

И все же Альтман подчеркнул, что в настоящее время «открытый исходный код не является главным приоритетом OpenAI». Тем самым он показал, что занят поиском баланса между инновациями, безопасностью и коммерциализацией во всё более многополярном мире ИИ.

Лидерам отрасли необходимо думать сегодня не только о прибыли, но и в целом о том, как новые решения повлияют на изменение экосистемы ИИ в целом. С одной стороны, передача ключевых моделей на аутсорсинг может ускорить инновации и демократизировать доступ, но, с другой стороны, это может усложнить работу по обеспечению безопасности ИИ. А это всегда было одной из основных миссий OpenAI.

Фото на обложке: Unsplash

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