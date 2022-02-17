Музыкальный сервис Amadei привлек $200 тыс. от Joint Journey при оценке в $8 млн

Онлайн-платформа Amadei привлекла $200 тыс. от инвестиционного офиса Joint Journey Сергея Дашкова, сообщил представитель компании. Оценка стартапа составила $8 млн.
Сервис позволяет артистам продвигать, лицензировать, технически дорабатывать и монетизировать музыкальные композиции. Привлеченные деньги компания направит на развитие компании в странах СНГ.
В числе реализованных проектов музыкального сервиса — треки Tesla для Rompasso, Leck для Imanbek, Fetty Wap, Morgenshtern и KDDK, Pieces для Avaion, а также проекты с артистами Cassette и Mari Ferrari.
Amadei в 2019 году создал Бронислав Горбачев. С помощью онлайн-платформы музыканты могут выкладывать треки на все стриминговые площадки мира, в том числе Apple Music и Spotify, сервис также продвигает творчество исполнителей через собственные инструменты.
По собственным данным компании, в настоящее время Amadei используют более 16 тыс. артистов. За время существования платформы было создано и лицензировано более 1,3 тыс. треков, а музыканты заработали на своем творчестве более $163 тыс.
В апреле 2021 года Amadei стал финалистом акселератора «Сбера» и 500 Startups под названием Sber500. В июне «Сбер» сообщил, что выпускник его акселератора привлек 30 млн рублей от лейбла Effective Records. Однако позднее лейбл опроверг эту информацию.
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Фото на обложке: Unsplash
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